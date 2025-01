Gobierno asegura estar satisfecho con avance de reforma del SEIA y adelanta las propuestas en que insistiría

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A más de un año de su ingreso al Congreso, este martes la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dio un paso inédito: fue aprobada en la comisión de Medio Ambiente del Senado, ahora en particular, siendo despachada a la comisión de Hacienda, rompiendo así la racha de intentos fallidos anteriores, donde no se alcanzaba ni a llegar a una instancia de votación.

Por estas dos razones, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reconoce a DF: “Estamos satisfechos que la reforma ambiental 2.0 esté avanzando”, esto considerando que en los dos objetivos del articulado, darle certezas al sistema y reducir los tiempos de tramitación, observa avances.

A la hora del balance, entre otros aspectos, Rojas destaca la rectoría técnica del SEA. Sin embargo, recoge que no quedó incorporado en el texto la participación temprana voluntaria, elemento que, adelanta, “creo que vamos a probablemente insistir”. Además, alerta por el rechazo a la creación de un Registro de Consultores y una recientemente aprobada indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. Este último ajuste es “el tema más preocupante en este momento”, asegura.

- Señaló el martes que había cosas que la habían dejado contenta y otras no tanto...

- Estábamos proponiendo un Registro de Consultores. Era un aporte para asegurar con una buena transparencia qué es lo que ha hecho un consultor, a dónde ha trabajado. Esto es algo en que quisiéramos probablemente insistir. Hubo una indicación (de la senadora Carmen Gloria Aravena) que se aprobó que es un retroceso en la evaluación ambiental. Dice que si tú tienes una RCA, un proyecto ya aprobado y quieres hacer una modificación, nunca vas a tener que volver a ingresar a evaluación ambiental. Esto es definitivamente algo que vamos a tener que mejorar.

- ¿Ven como una derrota no conseguir luz verde en las fórmulas alternativas que habían propuesto ante la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas?

- Estuvimos con audiencias en que escuchamos muchas personas. Hubo muchas voces ahí que decían que la propuesta original del Ejecutivo, que era dejar la decisión en un órgano unipersonal, en una persona, no era una buena idea, que era peligroso. Lo mismo escuchamos en la Sala cuando se aprobó en general este proyecto. Escuchando eso, en el momento de las indicaciones hicimos una propuesta que era este Consejo de Reclamación, pero que finalmente tampoco fue aprobado. Este es uno de los temas que muy probablemente vamos a tener que seguir discutiendo.

- ¿Van a perseverar en la idea del Consejo de Reclamación o la fórmula aprobada genera mayor consenso?

- Vamos a tener que ver qué es lo que opina la Cámara al respecto. Pero en el fondo fue una respuesta nuestra a muchas voces que escuchamos y que finalmente no fue aprobada. Entonces, va a requerir de más discusión.

- ¿Persistir en el Consejo de Reclamación no está descartado?

- Exactamente.

- En el caso de las Coevas, hubo un Comité de Expertos que tampoco llegó a consensos...

- Es un síntoma de que estos dos temas, probablemente, son los más complejos de resolver en nuestro sistema existente y futuro de evaluación ambiental. Los parlamentarios también decían, “esta es una etapa, vienen más, sigamos conversando”.

- ¿Genera preocupación que no quedara lo que habían propuesto?

- Hay que evaluar ahora bien si es que lo que queda en su conjunto nos da esa tranquilidad y responde a las preocupaciones que fueron levantadas tanto por los senadores de todo el espectro político como de muchas voces que fueron a las audiencias y mirar eso como un paquete. Pero la posibilidad de ir directamente a los tribunales ambientales, que era una propuesta nuestra, eso quedó. Y eso también tiene el efecto de ahorrarse toda una parte de la reclamación.

- ¿Se puede iniciar en marzo el trámite en la Cámara de Diputados, como señaló a DF a fines de 2024?

- Yo espero que sí.

- ¿Y que se alcance a aprobar el texto en lo que queda de Gobierno?

- Ese definitivamente es nuestro objetivo.

La reflexión por Dominga

- ¿Cuál es la reflexión que dejan las idas y vueltas de Dominga?

- Lo primero que creo que es importante decir es que estoy inhabilitada para pronunciarme en el Comité de Ministros de la semana pasada. Como ministra de Medio Ambiente, mi rol y obligación es cuidar el patrimonio natural del país y en particular aquí estamos hablando del Archipiélago de Humboldt, zona de un alto valor ecológico. (...) La semana pasada tuvimos la comisión de Medio Ambiente en Coquimbo. Lo que escuché es que existe mucho reconocimiento del valor, dependencia económica, de sustento económico, de ese valor que allí existe, que no existe en otro lugar y que por lo tanto el desarrollo sustentable de la comuna no solamente se puede hacer, sino que es muy necesario realizarlo y tengo toda la seguridad de que puede realizarse, se puede cuidar.

- ¿No había otro camino que rechazarlo, bajo ese punto de vista del cuidado medioambiental?

- El cuidado medioambiental requiere que podamos seguir asegurando el lugar de esos pingüinos, ballenas, entendiendo que están amenazadas.

- Si la reforma al SEIA estuviera vigente, ¿se podría haber evitado esta seguidilla de decisiones? ¿Hubiera cambiado el destino de este proyecto?

- Respondería de dos maneras. Por un lado, esto es muy inédito. Y obviamente uno tiene que tener un sistema que funcione para el 80-90% de los casos. En este proyecto en particular, ha habido idas y vueltas con los tribunales y la Corte Suprema, que no es algo que nuestro proyecto involucre, pero sin duda habría sido distinto con este proyecto. La historia sería definitivamente distinta, porque estamos eliminando el comité de ministros.