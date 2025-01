Comisión de Medio Ambiente del Senado aprueba reforma al SEIA y ministra Rojas hace balance del avance del texto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A un año y cuatro días de su ingreso al Congreso, este martes la comisión de Medio Ambiente del Senado terminó de votar las últimas indicaciones en el marco de la discusión en particular, siendo despachado el proyecto de ley a la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y posteriormente a la Sala donde completaría su primer trámite constitucional.

"Esperamos tratar de que esto vaya a Sala dentro de este mes (...) Hay que recordar que esta Ley 19.300 ya tiene 30 años. Este es el tercer intento y ya hemos pasado dos vallas porque antes ni siquiera pasábamos la valla de votación en general. Se votó en general en primer trámite constitucional y ahora en particular, así que ya por lo menos se ha avanzado", destacó tras finalizar la votación el presidente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Sergio Gahona.

Mientras, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, calificó como una "buena noticia" el término de la tramitación del texto en la comisión sectorial e hizo su balance de lo alcanzado: "Con algunas cosas me quedo contenta, con otras no tanto. Tenemos más participación, tenemos la rectoría técnica del SEA, se elimina el Comité de Ministros y también se le da esa posibilidad al Estado de siempre hacerse parte de la reparación por daño ambiental. En algunas otras cosas, no llegamos a acuerdo".

Sin embargo, Rojas apuntó a que queda aún tramitación e incluso probablemente un tercer trámite. "Ahí esperamos que, en la continuidad de la tramitación, podamos ir mejorando. Pero efectivamente, creo que es importante que podamos tener una reforma, una buena reforma", sostuvo.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, destacaron que el proyecto establece la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones, siendo reemplazado por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Asimismo, tras la eliminación de esta instancia, tanto comunidades o titulares de proyectos de inversión podrán optar por recurrir de manera inmediata a los tribunales ambientales, reduciendo los plazos en la fase de impugnación.

Cabe recordar que en los últimos días se rechazó la propuesta del Ejecutivo de la creación de un Consejo de Reclamación que justamente era la fórmula de reemplazo ante la eliminación del Comité de Ministros.

Registro de consultores vuelve al ruedo

Aunque el texto ya había prácticamente completado su votación en particular en los últimos días, este martes se discutieron cinco indicaciones que habían quedado pendientes del senador Alfonso De Urresti, donde algunas fueron declaradas incompatibles siendo retiradas por su autor y otras se rechazaron en votación.

Por ejemplo, se declaró "incompatible" respecto a lo ya aprobado una propuesta que aludía a las declaraciones juradas y dos que apuntaban al registro de consultores, lo que ya no está contemplado en el texto.

Y pese a que la indicación no tenía sentido considerando lo ya aprobado, Rojas valoró el ajuste aprovechando de reinstalar la propuesta de un registro de consultores que finalmente no fue aprobada. Si bien se acordó que la información de los consultores sea absolutamente transparente y se dispongan todos los resultados asociados a los proyectos, sin necesidad de un registro que -según indicadores opositores a la idea- restringiría la oferta, la autoridad indicó que lo que finalmente se logró es "algo bastante más débil" y reforzó que la idea era asegurarse de tener buenos estudios.

Según explicó, en el debate que la evaluación ambiental es lenta, siempre está el argumento de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cumple con los plazos, pero que los titulares tienen que suspender para responder a una cantidad muy importante de observaciones. "Nos hacemos cargo de eso, pero ahí hay un argumento que siempre se da y es que quizás los estudios no son muy buenos. Y por eso es que tienen que suspender y tienen falencias importantes. Y a eso justamente apuntaba el tener el registro de consultores", aseguró.

"Incluso dimos un ejemplo acá en su momento de que hace unos meses, un año atrás, apareció en las noticias que en un estudio aparecía una foto de un pajarito y decía una indicación, 'mejor bórrelo, porque esto le va a traer problemas'. Entonces, indicando de que los consultores estaban en el fondo propiciando que se hiciera algo ilegal en un estudio", detalló.

Este tópico reavivó el debate donde el senador Rafael Prohens apuntó a mejorar la entrada de los proyectos. "A lo mejor hoy día le piden el mínimo para entrar. Hay que pedirle más, para que los proyectos vengan más terminados y no solamente iniciados. Creo que ese es un tema que a lo mejor por la vía de reglamentos se puede mejorar", afirmó.