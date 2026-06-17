Biministro Mas: "Ser una potencia minera nos impone una responsabilidad superior; no podemos conformarnos con el liderazgo del pasado"
El titular de las carteras de Economía y Minería dijo, ante una serie de ejecutivos y autoridades de la región, que "América Latina no puede seguir siendo el continente de las oportunidades perdidas o de las discusiones ideológicas estériles que ahuyentan la inversión".
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"No somos un país que simplemente tiene minas: somos una potencia global". Así el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, blindó a la principal industria del país ante una serie de ejecutivos y autoridades del sector minero regional convocados en la conferencia "El valor de los minerales para América Latina", organizado por el Grupo Banco Mundial y Fundación Chile.
El secretario de Estado fue el encargado de inaugurar el evento con su discurso, en el que enfatizó que "ser una potencia minera internacional nos impone una responsabilidad superior. No podemos conformarnos con el liderazgo del pasado".
En pos de ese objetivo, señaló que el gobierno del Presidente José Antonio Kast está impulsando una "agenda agresiva de certidumbre jurídica y competitividad" a través de proyectos como el de Reconstrucción Nacional que se discute en el Congreso y el de la Ley de Amparo Minero, que simplifica el pago de patentes del sector.
Asimismo, hizo hincapié en las virtudes del sector minero, la especialización que existe en su mercado laboral, el encadenamiento productivo de la minería y su aporte a las regiones donde opera. Sin embargo, también subrayó que "el éxito real de la minería se tiene que notar en el bienestar de las comunidades que albergan los proyectos".
Ante los presentes -donde figuraban autoridades de Argentina, Brasil, Perú, entre otros-, Mas expresó que "América Latina no puede seguir siendo el continente de las oportunidades perdidas o de las discusiones ideológicas estériles que ahuyentan la inversión, destruyen el empleo y quitan la esperanza a las personas".
"Los invito a que pasemos decididamente a la ofensiva", siguió. "Los invito a que usemos esta jornada para estructurar una alianza pública-privada con estándar internacional, que nos permita multiplicar el valor de nuestra cadena de minerales".
"Demostremos juntos que Chile, que América Latina, son potencias mineras porque su gente es grande, porque sus instituciones son serias y porque sabemos que la riqueza de la tierra está al servicio de la comunidad y progreso de cada uno de los compatriotas".
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