Cochilco proyecta que la producción chilena de litio alcanzará las 275 mil toneladas este año

Chile sumaría una producción de 275 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (CLE) este año y 285 mil toneladas en 2025, estimó este martes la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En 2023, a nivel nacional, se alcanzaron 270.947 toneladas de CLE, lo que representa un incremento interanual de 4,3%, precisó el organismo de estudios dependiente del Ministerio de Minería.

Chile es el segundo mayor productor mundial del metal ligero, luego de Australia.

Por otra parte, el mercado global del componente clave para baterías de vehículos eléctricos tendría este año un superávit de 117 mil toneladas (CLE) y 191 mil toneladas en 2025.

"Se espera que la demanda se mantenga creciente dado el impulso de la electromovilidad, sin embargo, dada la cantidad de proyectos que entraron en producción o que se espera que lo hagan en los próximos dos años, el suministro de litio es suficiente para exceder el consumo durante los próximos dos años", apuntó.

La entidad afirmó que la fuerte caída del precio por la ralentización en las ventas de autos eléctricos y una oferta que aumenta ha llevado a empresas, especialmente en Australia, a limitar producción y mejorar el rendimiento para disminuir sus costos operativos y proteger sus márgenes.

"Los productores han tomado medidas de reducción de costos para mitigar el impacto esperado en la rentabilidad, y varios han reducido las expansiones, incluso mientras completan algunos proyectos", señaló.

En perspectivas de precios, Cochilco citó un informe de Consensus Forecast de junio que proyectó que el carbonato de litio subiría paulatinamente hasta alcanzar US$ 15.950 la tonelada en el cuarto trimestre y US$ 16.450 en 2025. En tanto, el hidróxido de litio llegaría a US$ 16.360 y US$ 17.900, respectivamente.