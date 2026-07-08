Click acá para ir directamente al contenido

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
Inicio Empresas Minería
Minería

Contraloría establece sistema de control alternativo para operaciones societarias de Codelco y Enami

La resolución N° 14 sustituye los controles preventivos por fiscalización posterior en filiales, fusiones y asociaciones de las estatales del cobre, que deberán informar cada acuerdo dentro de los 10 días siguientes a su celebración. Pensada para Codelco, rige también para Enami.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Contraloría Codelco Minería fiscalización Enami Valeria Ibarra
<p>Dorothy Pérez, contralora general de la República. Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco. Fotos: Aton y Archivo</p>

Dorothy Pérez, contralora general de la República. Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco. Fotos: Aton y Archivo

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Inflación alcanza máximo en junio tras sorpresivo IPC, pero mercado ve cierre de año bajo 4% pese a la guerra
2
Economía y Política

DT revierte polémico criterio sobre acuerdos marco y descarta que puedan ser tratados como una forma de negociación colectiva
3
Empresas

Inmobiliaria acusa ser “víctima de la llamada permisología” tras rechazo de anteproyecto de US$ 40 millones en Reñaca
4
Mundial de Fútbol

Precios de las entradas para los cuartos de final del Mundial caen un 60% tras la eliminación de Portugal y Estados Unidos
5
Economía y Política

Proyecto misceláneo: el PPD sorprende con acuerdo con el gobierno por invariabilidad y la disputa interna deja fuera al PS
6
Regiones

Justicia de Villarrica condena a empresa ligada a proyecto inmobiliario por tala de bosque nativo sin autorización
7
Empresas

Latam Airlines convoca a accionistas para aprobar un plan de recompra de acciones de hasta el 5%
8
Regiones

Presidente de Edyce hace llamado a principal acreedor: “Lo único que pedimos es que el Banco (Santander) tome una postura”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete