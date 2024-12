Gobierno abre a inversionistas privados otros seis nuevos yacimientos para extraer litio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Gobierno dará a conocer este jueves un segundo listado de seis yacimientos -que pueden estar dentro como fuera de salares- priorizados para el desarrollo de proyectos privados de litio, elegidos sobre la base de las manifestaciones de interés presentadas por empresas y consorcios en julio.

A diferencia del primer anuncio hecho por el Ejecutivo a fines de septiembre, que contemplaba exclusivamente salares, la nueva convocatoria no consideraría dicho tipo de ecosistemas como tal.

Lo anterior, debido a los resultados del proceso de llamado a manifestar interés (RFI, por su sigla en inglés) llevado a cabo por el Ministerio de Minería e iniciado en abril, donde se recibieron un total de 88 manifestaciones: 53 de ellas fueron sobre 16 salares o lagunas salinas, mientras que otras 28 fueron sobre otros yacimientos.

Según conocedores del tema, un yacimiento es un depósito que puede encontrarse tanto dentro de un sistema salino como fuera, en una fuente mineral.

Los seis salares priorizados por el Ejecutivo en su primer llamado, susceptibles de CEOL, fueron: Coipasa en la Región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán en Antofagasta; y Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en la Región de Atacama.

En los tres primeros, el Ministerio de Minería se prepara para iniciar las consultas indígenas requeridas como paso previo a la entrega de CEOL: el 6 de diciembre parte la de Ollagüe, el 12 del mismo mes en Ascotán y el 17 en Coipasa.

Se proyecta que para enero la cartera inicie las tres consultas de los salares restantes, después de culminar la de Salares Altoandino, que terminaría entre esta y la próxima semana, y la del Salar de Maricunga, que cerraría a inicios de 2025.

Por su parte, la Corfo realiza la consulta del Salar de Atacama por el acuerdo Codelco-SQM, la que terminaría entre mayo y junio del próximo año, según dijo el vicepresidente ejecutivo de la entidad, José Miguel Benavente, a DF. “Es una consulta bien complicada, bien larga e interesante, tenemos desplegado un equipo enorme en el territorio”.

La ministra Aurora Williams comentó, tras presentar el catastro de inversión minera 2024-2033, que “las consultas son habilitantes para los proyectos, no son un obstáculo. Si existen dudas, los equipos que ha puesto Corfo y el Ministerio están disponibles en los territorios, nuestra gente está permanentemente ahí”.

Respecto a si el rechazo de las comunidades podría detener un proyecto, expresó que las cosas no son blanco y negro, sino que tienen que verse territorialmente, y ejemplificó contando que “en Salares Altoandinos la consulta fue por cuatro salares y la comunidad nos dijo que uno de ellos tenía un valor y una significancia particular. Se evaluó y ahora dicho salar no está siendo incluido en el desarrollo del proyecto”. Se trata del Salar Infieles.

La titular de Minería recordó que el plazo de entrega de antecedentes para aquellos titulares que quieran participar del procedimiento simplificado de la entrega de CEOL -de los seis salares ya priorizados- vence el 31 de diciembre. Se trata de una alternativa que busca agilizar el proceso para empresas o consorcios que tengan concesiones mineras equivalentes o superior al 80% del polígono del sistema salino.