Teck realiza incremento de capital de US$ 280 millones en Quebrada Blanca para financiar capital de trabajo

Como si los casi US$ 9.000 millones de inversión que se requirieron en Quebrada Blanca 2 (QB2) no fueran suficientes, los socios principales de esa empresa minera -la canadiense Teck, con 60%, y el grupo nipón Sumitomo, con 30%- concurrieron el pasado 15 de noviembre a un aumento de capital por US$ 280 millones destinado, según explicó la compañía a Diario Financiero, "financiar capital de trabajo" para la operación minera situada a 4.400 metros de altitud y a 240 kilómetros al sureste de Iquique.

"El aumento de capital ejecutado en noviembre de 2024 forma parte de la estructura financiera acordada por los accionistas de compañía Minera Teck Quebrada Blanca para financiar el capital de trabajo de la operación", dijo la compañía canadiense a este medio al ser consultada por la capitalización. La empresa detalló que si bien Codelco posee un décimo de la propiedad de Quebrada Blanca -que fue adquirida en septiembre a Enami en US$ 520 millones- la estatal chilena "tiene una participación no financiera del 10%, por lo que no realiza aportes de capital".

Ejecutivos mineros ligados a la empresa explicaron que la puesta en marcha de Quebrada Blanca 2, que partió a fines de 2023, no ha estado exenta de dificultades productivas en la fase de rump-up y se ha registrado congestionamiento en la planta concentradora.

Cuando esté en plena producción, QB2 duplicará la producción de cobre de Teck de forma consolidada. Como uno de los recursos de cobre no explotados más grandes del mundo, tiene una vida útil inicial de 27 años y utiliza solo aproximadamente el 18 % de las reservas, con un potencial significativo para el crecimiento futuro, reseñó la empresa.

En el tercer trimestre, esta mina produjo 52.500 toneladas de cobre, que a su vez fue mayor que las 51.300 toneladas que anotó en el segundo trimestre de 2024. La operación tiene como objetivo lograr entre 285.000 y 315.000 toneladas de producción anual, lo cual se concretaría entre fines de este año o en 2025.

QB2 comprende el área de mina a rajo abierto, una planta concentradora y un depósito de relaves, obras lineales e instalaciones portuarias. El concentrado de cobre procesado en la planta se transporta por ductos aproximadamente 165 kilómetros hasta las instalaciones portuarias, donde se carga en barcos para su transporte a los distintos mercados mundiales.

La nueva fase de este activo incorpora prácticas líderes en sustentabilidad. Por ejemplo, es la primera operación minera de la Región de Tarapacá en Chile que utiliza agua de mar 100% desalinizada para todos sus procesos de producción y existe un acuerdo para el abastecimiento de energía 100% renovable con AES Andes para la operación a partir de 2025.

QB3

Respecto de una eventual nueva fase de Quebrada Blanca o QB3, la compañía no la descartó. "La optimización y eliminación de cuellos de botella de Quebrada Blanca, nuestro proyecto de cobre a corto plazo, es una opción de costo de capital extremadamente bajo para aumentar potencialmente la producción de QB en un 15%-25% adicional (coste de capital atribuible estimado de US$ 100-200 millones)", señaló al respecto Teck.