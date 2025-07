BHP firma acuerdos con chinas CATL y BYD para electrificar sus faenas con baterías y reducir emisiones

La gigante minera angloaustraliana BHP firmó dos acuerdos preliminares con los principales fabricantes de baterías de China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) y FinDreams Battery Co. Ltd (FDB) -subsidiaria y de total propiedad de BYD Group-, con el objetivo de explorar iniciativas conjuntas que permitan electrificar sus faena.

Los Memorandum de Entendimiento (MoU) alcanzados con las asiáticas buscan acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas para reducir las emisiones operacionales (de alcance 1 y 2) de BHP, en línea con su meta de alcanzar carbono neutralidad hacia el año 2050. Dicho objetivo también involucra a sus operaciones en Chile: Escondida y Pampa Norte (que considera Spence y Cerro Colorado).

En particular, las compañías evaluarán el desarrollo de baterías para sistemas de propulsión de equipos de minería pesada y locomotoras, junto con la infraestructura de carga rápida requerida para estas operaciones. Además, explorarán oportunidades en vehículos eléctricos para uso minero, sistemas de almacenamiento de energía y el diseño de cadenas circulares que potencien el reciclaje de baterías.

“Esta relación es un paso más para cumplir con nuestras ambiciones de descarbonización y ayudar a impulsar un cambio transformador dentro de la industria global de recursos”, afirmó Rashpal Bhatti, Oficial de Adquisiciones del Grupo BHP. Destacó que tanto CATL como BYD “son líderes en tecnología avanzada de baterías y socios naturales para BHP”.

Desde CATL, su director de Negocios Internacionales, Tan Libin, subrayó: “Estamos entusiasmados de colaborar con BHP, un líder mundial que comparte nuestro compromiso de impulsar la transición energética. Juntos queremos demostrar cómo las tecnologías de baterías avanzadas pueden descarbonizar las operaciones mineras, la logística y la entrega de productos, transformando la industria global”.

Por su parte, Jack Li, director general de la Unidad de Negocios Global de Vehículos Comerciales de la filial de BYD, consideró que este entendimiento representa “un hito crucial para acelerar la descarbonización en el sector de recursos globales”, elogiando la “visión ambiciosa” de BHP para lograr emisiones netas cero.

Con operaciones claves en cobre y níquel, BHP busca consolidarse como proveedor preferente de metales críticos para la transición energética, al tiempo que acelera su propio camino hacia una minería más limpia. Cabe recordar que la compañía busca reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30% para 2030 y alcanzar cero emisiones netas en las emisiones de Alcance 1 y 2 para el 2050.

Así, los acuerdos, por ahora exploratorios, abren la puerta a futuros proyectos conjuntos que podrían incluir desde la implementación de flotas eléctricas en minas hasta programas integrados de reciclaje de baterías, en un contexto de presión creciente para asegurar cadenas de suministro sostenibles.