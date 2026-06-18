Tras venta de líneas de transmisión de BHP, industria anticipa más desinversiones de activos no mineros

Especialistas del sector plantean que las compañías quieren poder concentrarse solo en la explotación de minerales y dejar el resto de los activos en manos de operadores especializados.

La decisión de la gigante minera BHP de vender sus casi mil kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile -dada a conocer este miércoles por Diario Financiero- fue uno de los temas comentados en los pasillos de la conferencia “El valor de los minerales para América Larina”, organizado por el Grupo Banco Mundial y Fundación Chile, y donde participaron una serie de ejecutivos y autoridades del sector regional.

El movimiento de la compañía australiana -transacción que, se estima, podría rondar los US$ 1.500 millones- sorprendió a la industria por ser un proceso ya oficialmente en curso, pero, en el fondo, era algo “previsible”, que “hace sentido”.

De hecho, según comentaron distintos expertos a este medio, podría marcar el inicio de una era de ventas de activos no mineros por parte de empresas de este rubro.

“La visión subyacente es que cada vez hay más foco en su core business y el core business es la explotación de minerales. Y el negocio de infraestructura es súper importante, pero es un negocio complementario”, comentó a este medio el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, quien fue moderador de uno de los paneles del evento.

US$ 1.500 millones podría alcanzar la transacción de BHP

“Esto es algo que ha estado pasando en el sector minero y me parece que es una tendencia que se va a ir imponiendo de manera mayoritaria en la industria”, agregó, marcando que la externalización de infraestructura también contribuye a un mejor manejo financiero de la operación minera en sí.

Por su parte, el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallops, comentó que la decisión de BHP también pasa por una mayor madurez del sistema eléctrico nacional. “En su momento, la industria minera tuvo que desarrollar capacidad de abastecimiento eléctrico, como lo que está haciendo hoy día con capacidad de abastecimiento hídrico, pero claramente, y me acuerdo, la industria minera lo declaraba: ‘Este no es nuestro negocio, pero lo tenemos que hacer porque el sistema no es suficiente’”.

El mismo punto marcó Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, quien dijo respecto del tema que “siempre ha existido una pregunta en el mercado de por qué las compañías mineras son dueñas de plantas desaladoras, de plantas de generación eléctrica, de líneas de transmisión, puertos, etcétera. Y yo creo que obedece a que, probablemente, de manera histórica, no existían proveedores suficientemente confiables para asegurar el suministro”.

Así, profundizó que “en la medida en que los mercados van madurando y se van generando proveedores de confianza que tienen el tamaño y la capacidad de responderle al sector minero, es probable que veamos procesos como el que está iniciando BHP”.

Al respecto, aclaró: “No tengo conocimiento de otros procesos, pero no me parecería extraño que esto siguiera ocurriendo”.

Dado lo anterior, para Cantallops “parece natural” que con el desarrollo actual de la industria energética las mineras busquen escindir de estos activos “y que se enfoquen en lo que corresponde, que es el negocio minero”.

Además, enfatizó, “es una manera eficiente de buscar financiamiento a través de otras vías”.Consultado por si habría suficientes interesados en Chile para absorber los activos de BHP y los de otras compañías que podrían seguir el mismo camino, Guajardo respondió que “hay muchas empresas internacionales que buscan este tipo de activos, porque generan un flujo de ingresos permanente. Es un negocio con un retorno acotado, pero con un nivel de seguridad alta”. Y aseguró: “Mercado hay”.