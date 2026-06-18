Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Tras venta de líneas de transmisión de BHP, industria anticipa más desinversiones de activos no mineros

Especialistas del sector plantean que las compañías quieren poder concentrarse solo en la explotación de minerales y dejar el resto de los activos en manos de operadores especializados.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

BHP Minera Energía Patricia Marchetti
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"Nos encontramos con deudas heredadas no informadas": Gobierno salda pago de subsidios a cuatro aerolíneas de Palena y advierte deuda de arrastre de $ 30 mil millones a nivel nacional
2
Mercados

Tasas para calcular monto de las pensiones de rentas vitalicias caen a su menor nivel en cinco años
3
Empresas

Vitacura alerta por paralización de emblemático proyecto en Borde Río y alude a "incertidumbre" para los vecinos
4
Empresas

Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre
5
Empresas

CMPC prepara otra venta de hasta UF 10 millones en bonos híbridos antes de votar la mayor inversión de su historia
6
Economía y Política

Con el cinturón apretado: los consumidores en Chile reducen su gasto en primeros tres meses del año
7
Empresas

La paradoja del GNL: hay gas en abundancia, pero gremio acusa que regulación bloquea su uso y aumenta costos eléctricos
8
Regiones

Kitchen Center aterriza en Concón y alista su expansión hacia Antofagasta, La Serena y Osorno
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete