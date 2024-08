Acciones de Amazon abren con su mayor caída en casi dos años luego que sus planes de gasto en IA preocupan a inversionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Amazon.com, arriesgándose al descontento de Wall Street, anunció este jueves a los inversionistas que las ganancias por ahora quedarán en segundo plano frente al fuerte gasto en inteligencia artificial. ¿Resultado? Las acciones cayeron.

La compañía proyectó que los ingresos operativos para el trimestre actual que finaliza en septiembre serán de entre US$ 11.500 millones y US$ 15.000 millones. Los analistas esperaban, en promedio, 15.700 millones de dólares.

Después de centrarse en la reducción de costos durante los últimos dos años, el CEO, Andy Jassy, está invirtiendo esfuerzos para capitalizar el auge de la IA generativa, que puede crear texto, video e imágenes basándose en simples indicaciones del usuario. Amazon ha dicho que la oportunidad representa un "negocio de tasas de ejecución de ingresos multimillonarios".

Las acciones cayeron un 10% a US$ 165,35 cuando los mercados abrieron el viernes, la mayor caída intradiaria de la acción desde octubre de 2022. La caída borró US$ 197 mil millones en valor de mercado. La acción había ganado un 21% este año hasta el cierre del jueves.

La decisión de gastar en el corto plazo para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo ha estado arraigada en el ADN de Amazon desde que Jeff Bezos fundó la empresa hace 30 años.

"Amazon siempre ha tenido rachas de inversión a expensas de los márgenes de corto plazo, y parece que están planeando una racha para el resto del año", dijo Gil Luria, analista de DA Davidson.

"La buena noticia", dijo Luria, es que gran parte del dinero se destinará a la unidad de nube de Amazon Web Services que produjo un crecimiento de ventas del 19% en el segundo trimestre, más de lo proyectado por los analistas.

Durante una sesión informativa con periodistas después de que la compañía anunciara los resultados del segundo trimestre el jueves, el director financiero Brian Olsavsky dijo que Amazon destinó US$ 30.500 millones en gastos de capital en la primera mitad del año. Eso incluye dinero para los centros de datos necesarios para alimentar AWS. Luego se comprometió a gastar aún más en la segunda mitad.

"Vemos una fuerte demanda en cargas de trabajo de IA generativa y no generativa", dijo Olsavsky.

Impaciencia entre inversionistas

En las últimas semanas, los inversionistas han manifestado una creciente impaciencia con los esfuerzos de las empresas tecnológicas por sacar provecho de sus enormes inversiones en IA.

Microsoft Corp. informó el martes de una desaceleración del crecimiento en su división de computación en la nube Azure y dijo que esperaba seguir gastando mucho en centros de datos. Al día siguiente, Meta Platforms Inc. informó ganancias optimistas que se esperaba que le dieran tiempo para que sus inversiones en IA rindieran frutos. La semana pasada, las acciones de Alphabet Inc. se hundieron después de sorprender a Wall Street con costos marcadamente más altos que eclipsaron ventas trimestrales mejores de lo esperado.

Amazon también proporcionó una guía de ingresos conservadora para el tercer trimestre. Las ventas crecerán entre un 8% y un 11% hasta alcanzar los 158.500 millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado. Los analistas estimaron una media de 158.400 millones de dólares.

Refiriéndose a las perspectivas de ingresos, Olsavsky dijo que la compañía está "viendo consumidores cautelosos que buscan ofertas". Los grandes acontecimientos noticiosos, incluidos los Juegos Olímpicos, parecen haber interrumpido los patrones normales de compra en el trimestre actual, lo que hace más difícil pronosticar las ventas, añadió.

El negocio de la nube, que sufrió un crecimiento de ventas récord el año pasado, continuó recuperándose durante el segundo trimestre. Los ingresos de AWS aumentaron un 19% a US$ 26.300 millones, superando las estimaciones y registrando el segundo período consecutivo de crecimiento intertrimestral.

Los ingresos totales aumentaron un 10% a US$ 148.000 millones en el período finalizado el 30 de junio, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 148.800 millones. Amazon, con sede en Seattle, registró una ganancia operativa de US$ 14.700 millones. Los analistas, en promedio, proyectaron alrededor de US$ 13.600 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los gastos operativos de Amazon aumentaron un 5,2% a US$ 133.300 millones, menos que las proyecciones de Wall Street. La plantilla de la empresa aumentó un 5% hasta más de 1,53 millones de personas.

El sólido desempeño de la computación en la nube se vio compensado por la debilidad del principal negocio de comercio electrónico de Amazon. Los ingresos por servicios de vendedor y publicidad de Amazon no alcanzaron las estimaciones.

Sky Canaves, analista de EMarketer Inc., citó un "gasto de los consumidores más débil" en el negocio en línea durante el trimestre, que cayó entre los principales eventos de ventas en marzo y julio.

"Amazon tendrá que posicionar sus ofertas y promociones para aprovechar estas tendencias, como los planes informados de lanzar una sección de descuentos similar a Temu a tiempo para las vacaciones de este año", dijo.