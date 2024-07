Las ventas de Meta en el segundo trimestre superan las previsiones gracias al crecimiento de la publicidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Meta Platforms Inc. reportó ventas mejores de lo esperado para el segundo trimestre, ofreciendo evidencia de que las fuertes inversiones de la compañía en inteligencia artificial están ayudando a vender anuncios más específicos y personalizados. Las acciones subieron en las últimas operaciones

La empresa matriz de Facebook e Instagram registró unas ventas de US$ 39.100 millones en el trimestre finalizado el 30 de junio, frente a las estimaciones de los analistas de US$ 38.340 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

La compañía dice que ha estado utilizando IA para mejorar la forma en que los anuncios encuentran usuarios interesados, añadiendo eficiencia a su negocio más lucrativo. Meta espera unas ventas para el trimestre actual de entre US$ 38.500 y US$ 41.000 millones, frente a la proyección media de US$ 39.200 millones.

Mientras tanto, Meta ha estado gastando mucho en data centers y potencia de cálculo, ya que su CEO, Mark Zuckerberg, trabaja para construir una posición de liderazgo en la carrera de la IA en toda la industria. Meta ha modificado sus previsiones de gastos de capital para todo el año, estableciendo unanuevo rango de US$ 37.000 a US$ 40.000 millones, con un aumento de US$ 2.000 millones en el extremo inferior del rango.

Inversiones en AI

La empresa está invirtiendo en grandes modelos lingüísticos, la tecnología que sustenta los chatbots de IA. La empresa presentó recientemente su mayor modelo hasta la fecha, cuyo entrenamiento costó cientos de millones de dólares en potencia informática, según Zuckerberg. Los inversores han estado buscando signos de un impacto positivo en el negocio de todo el gasto, especialmente después de que Meta vertiera miles de millones en otro proyecto de pasión de Zuckerberg -una serie de mundos virtuales conocidos como el metaverso- sin generar mucho retorno.

En un comunicado de prensa del miércoles, Zuckerberg afirmó que el chatbot de Meta, Meta AI, está a punto de convertirse en el chatbot más utilizado del mundo a finales de año. Aún así, Zuckerberg ha predicado la paciencia con los inversores, y dijo en abril que los "inversores inteligentes" verían las promesas a largo plazo de esta tecnología, incluso si los beneficios financieros están a años vista.

"Creo que existe una posibilidad significativa de que muchas de las empresas estén sobredimensionando ahora, y que miren hacia atrás y digan: oh, quizás todos gastamos miles de millones de dólares más de lo necesario", declaró Zuckerberg a Bloomberg a principios de este mes. "Por otro lado, creo que todas las empresas que están invirtiendo están tomando una decisión racional, porque la desventaja de quedarse atrás es que estás fuera de posición para la tecnología más importante de los próximos 10 a 15 años".

Meta tenía 3.270 millones de usuarios en todas sus aplicaciones a 30 de junio, un 7% más que el año anterior.