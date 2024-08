Amazon proyecta ganancias para el tercer trimestre que no llegan a las estimaciones, lo que apunta a los costos de IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Amazon.com Inc. proyectó ganancias que no cumplieron con las estimaciones de los analistas, lo que sugiere que la compañía está gastando más de lo previsto para ponerse al día en la carrera por satisfacer la demanda de servicios de inteligencia artificial.

Los ingresos operativos serán de entre US$ 11.500 millones y US$ 15.000 millones en el período que finaliza en septiembre. Los analistas, en promedio, proyectaron US$ 15.700 millones. Las ventas del tercer trimestre serán de entre US$ 154.000 millones y US$ 158.500 millone, en comparación con una estimación promedio de 158.400 millones de dólares.

El CEO, Andy Jassy, ​​ha estado recortando costos y centrándose en la rentabilidad del principal negocio minorista en línea de Amazon, mientras gasta mucho en servicios de inteligencia artificial, que según la compañía representan un "negocio con tasas de ingresos multimillonarios".

En las últimas semanas, los inversionistas han manifestado una creciente impaciencia con los esfuerzos de las empresas tecnológicas por sacar provecho de sus enormes inversiones en IA.

Microsoft Corp. informó el martes de una desaceleración del crecimiento en su división de computación en la nube Azure y dijo que esperaba seguir gastando mucho en centros de datos. Al día siguiente, Meta Platforms Inc. informó ganancias optimistas que se esperaba que le dieran tiempo para que sus inversiones en IA rindieran frutos. La semana pasada, las acciones de Alphabet Inc. se hundieron después de sorprender a Wall Street con costos marcadamente más altos que eclipsaron ventas trimestrales mejores de lo esperado.

AWS supera estimaciones

Aún así, las ventas en la unidad de nube de Amazon Web Services aumentaron un 19% a US$ 26.300 millones, superando las estimaciones y el segundo período consecutivo de crecimiento intertrimestral.

Las acciones de Amazon cayeron alrededor de un 4% en las operaciones extendidas después de cerrar a US$ 184,07 en Nueva York. La acción había aumentado un 21% este año hasta el cierre.