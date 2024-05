Nestlé asegura que necesidades nutricionales están “cambiando” en medio de aumento de medicamentos para bajar de peso

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo cambio está percibiendo la industria alimenticia. Según reconoció a CNBC el director ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider, el meteórico aumento de los medicamentos para bajar de peso significa que las necesidades nutricionales de los consumidores están “cambiando”, lo que ofrece nuevas oportunidades para las empresas de alimentos.

El ejecutivo explicó a dicho medio que, inicialmente, los inversores estaban preocupados por la popularidad de los medicamentos GLP-1 como Wegovy y Ozempic, ya que se suponía que las personas que los tomaban consumirían menos alimentos. Pero, advirtió, esa perspectiva ha cambiado desde entonces.

“Creo que lo que ha surgido desde entonces es que las necesidades nutricionales no desaparecen. Simplemente están cambiando. Entonces, antes, durante y después de la terapia con GLP-1, los consumidores todavía tienen necesidades nutricionales, pero pueden ser diferentes de alguien que no sigue un régimen de pérdida de peso”, sostuvo Schneider.

El director ejecutivo de Nestlé detalló a CNBC que los consumidores que toman medicamentos para bajar de peso simplemente tienen necesidades nutricionales diferentes. Los usuarios de los medicamentos GLP-1 deben centrarse más en la ingesta de proteínas para retener la masa muscular y garantizar que se consuman suficientes vitaminas y micronutrientes.

Esto sirve como una oportunidad para que Nestlé aporte ciencia a la mesa y luego, se añade, “trabaje en lo que llamamos productos complementarios, productos que realmente abordan algunas de las necesidades específicas del consumidor durante ese tratamiento”.

La oportunidad

El ejecutivo recalcó que Nestlé busca capitalizar la popularidad de los medicamentos GLP-1 con su “ambicioso objetivo de impulsar productos más saludables”. Según aseguró a CNBC, los medicamentos GLP-1 “sin duda serán una adición interesante a todas las demás necesidades que estamos tratando de satisfacer en la industria alimentaria”, y agregó que incluso cuando la importancia de los medicamentos crezca, no se convertirán en los enfoque exclusivo para empresas de alimentos y bebidas.

En la publicación se señala que, si bien los usuarios de GLP-1 pueden buscar productos que se adapten a su dieta y a los efectos del medicamento, como sentir saciedad antes que antes, no todos los consumidores tendrán los mismos objetivos. “Recuerde, habrá muchos consumidores que no seguirán una dieta GLP-1. Y hay muchas situaciones en las que un snack y un producto de chocolate pueden seguir siendo de gran interés. Por eso no desaparece”, explicó Schneider.

Y añadió que los consumidores también se encontrarán en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y por lo tanto tendrán diferentes necesidades nutricionales que se satisfacen con diferentes productos.

Asimismo, CNBC consignó que, aunque los efectos a largo plazo de los tratamientos para bajar de peso con GLP-1 aún son inciertos y persisten las preocupaciones sobre los efectos secundarios, Schneider dijo que es importante responder a ellos como una “tendencia importante de los consumidores”.

Planean "ofertas complementarias"

CNBC contextualiza que el gigante suizo de alimentos y bebidas anunció a principios de este mes que lanzaría Vital Pursuit, una gama de alimentos congelados dirigida a quienes toman medicamentos GLP-1. El medio complementó que está previsto que 12 productos lleguen a los supermercados a finales de este año, incluidas pastas, pizzas y sándwiches derretidos. Todas las comidas incluirán al menos un nutriente esencial como calcio o hierro, añade.

Schneider puntualizó a CNBC que se incluirán alimentos que tradicionalmente no están relacionados con la pérdida de peso, como la pizza, para brindar variedad a los consumidores. “Pero la parte más importante es que todos ellos serán controlados en porciones”, dijo, agregando que "el estado de los micronutrientes es muy importante. Por eso estamos agregando vitaminas para asegurarnos de que se satisfagan todas las necesidades centrales de estos consumidores”.

Schneider adelantó a CNBC que también está planeando otras “ofertas complementarias” para los consumidores que toman medicamentos para bajar de peso, tanto en EE.UU., donde se lanzarán los productos Vital Pursuit, como en otros lugares.

“Algunos de estos productos también tendrán mucho sentido para los consumidores, si no están en un tratamiento con GLP-1, sino en otro tipo de tratamiento para bajar de peso, porque se aplican los mismos fundamentos, y es que uno quiere estar seguro de que estás perdiendo grasa y no masa muscular magra y quieres estar seguro de no desarrollar ninguna deficiencia de vitaminas”, dijo al medio.