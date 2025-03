De Berlín a Tokio, los temores de una nueva carrera armamentística nuclear

Por: C. Clover/L. Pitel/R. Minder/L. Lewis/C. Davies y Song Jung-a

Londres/Berlín/Varsovia/Tokio/Seúl

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo en una cosa: la proliferación nuclear era mala para todos. “Acosado” por la idea de una “carrera armamentista nuclear en espiral” global, el Presidente estadounidense John F. Kennedy inició conversaciones en los ‘60 sobre lo que se convertió en el Tratado de No Proliferación (TNP), un acuerdo entre superpotencias que ha mantenido a los Estados poseedores de armas nucleares en un solo dígito. La contención dependía de que EEUU extendiera su paraguas nuclear para convencer a sus aliados de no necesitar armas propias.

Hoy, bajo el Gobierno de Donald Trump, esa seguridad nunca ha parecido más débil. Su giro hacia Moscú y su desprecio por la OTAN han llevado a viejos aliados, desde Berlín y Varsovia hasta Seúl y Tokio, a afrontar lo que parecía impensable: cómo prepararse para una posible retirada de su escudo nuclear estadounidense.

“El debilitamiento del consenso entre las grandes potencias sobre la no proliferación es real”, afirmó Ankit Panda, del centro de estudios Carnegie Endowment y autor de The New Nuclear Age . “El fenómeno Trump ha impulsado con fuerza las voces de los aliados de EEUU, que ahora consideran que la posesión de armas nucleares es la solución fundamental al problema de la falta de fiabilidad estadounidense”.

Bajo el TNP, los poseedores de armas nuclearon son EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. India, Israel y Pakistán nunca firmaron el pacto y también desarrollaron sus armas nucleares, al igual que Corea del Norte, el único país que abandonó el TNP. El regreso de Trump al poder ha reavivado el debate en toda la alianza occidental. Los analistas temen que, si el TNP fracasa, debido a la retirada de las garantías estadounidenses, el mundo podría acercarse a los 15-25 Estados con armas nucleares.

Alemania