Los traders de commodities se benefician de la rentable fiebre del cobre en EEUU por los aranceles

Por: Financial Times

Trafigura, Mercuria, Glencore e IXM se preparan para obtener ganancias extraordinarias por más de US$ 300 millones por el metal enviado a Estados Unidos antes de los anuncios de Trump.

Trafigura, Mercuria, Glencore e IXM podrían obtener ganancias extraordinarias de más de US$ 300 millones tras enviar cantidades récord de cobre a EEUU antes de la imposición de aranceles al metal.

Los traders de materias primas están a la vanguardia de una tendencia que implica el envío de enormes cantidades de cobre a EEUU, donde la creciente brecha de precios con el índice de referencia internacional ha creado una lucrativa oportunidad de arbitraje.

Los precios del cobre en EEUU subieron un 13% a los pocos minutos del anuncio del Presidente Donald Trump el martes de que EEUU impondría aranceles del 50% al cobre, el doble del nivel previsto, a partir del 1 de agosto.

Ahora son aproximadamente un 28% más altos que en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que convierte la apuesta de los operadores —en esencia, comprar al precio de la LME, enviar a EEUU y vender al precio de la Comex estadounidense— en una de las operaciones con metales más rentables de las últimas décadas.

Mientras los analistas cuestionan el impacto que los aranceles al cobre tendrán en los fabricantes estadounidenses, las empresas comercializadoras de materias primas se han convertido en las claras beneficiadas.

Este año se ha acumulado una enorme reserva de cobre en EEUU después de que las casas de trading enviaran grandes cantidades aprovechando la oportunidad de arbitraje.

Según expertos del mercado, Trafigura, Mercuria, Glencore e IXM han importado alrededor de 600.000 toneladas de cobre "excedente", superando la demanda normal desde las elecciones de noviembre.

"Hace meses, los traders de cobre de todo el mundo apostaron a que la propuesta arancelaria de Trump para su mercado era real, no una fanfarronería. Tenían razón, y la recompensa colectiva ha sido espectacular", afirmó Tom Price, analista de Panmure Liberum.

"Debido a que se ha enviado tanto metal a EEUU, se ha agotado el mercado mundial del cobre", declaró un comerciante. Si bien las ganancias exactas varían ampliamente dependiendo de la estructura del comercio, un cálculo conservador muestra que las 600.000 toneladas colectivas de las cuatro empresas producirían ganancias por US$ 312 millones.

Si se toma el diferencial promedio entre los precios de la LME y el Comex desde febrero, cuando las importaciones de cobre de EEUU repuntaron, y se resta un costo total estimado de US$ 500 dólares, se obtiene una ganancia de aproximadamente US$ 520 por tonelada, según cálculos del Financial Times e información de los participantes del mercado.

Boom de importaciones

Trafigura, que normalmente es el mayor proveedor de cobre de EEUU, ha importado alrededor de 200.000 toneladas, según los participantes del mercado. Mientras tanto, Mercuria, con sede en Suiza, habrá importado casi 200.000 toneladas para finales de mes, según personas con conocimiento del tema.

Glencore, que produce su propio cobre y lo comercializa, ha importado entre 100.000 y 200.000 toneladas, mientras que IXM ha importado más de 50.000 toneladas.

Las reservas de cobre acumuladas en EEUU son solo la más reciente de las perturbaciones en el mercado de materias primas generadas por las políticas arancelarias de Trump, después de que el oro y el aluminio experimentaran acumulaciones similares a principios de este año. Uno de los principales defensores de esta oportunidad comercial ha sido Mercuria, que ha ampliado rápidamente su área de metales en los últimos dos años.

Kostas Bintas, director de metales de Mercuria, declaró al Financial Times en marzo que "el cobre atraviesa uno de los períodos más excepcionales de la historia" debido a las inusuales entradas de capital al mercado estadounidense.

Trafigura, Glencore, Mercuria e IXM declinaron hacer comentarios.