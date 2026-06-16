AirPods con cámara e IA y un iPhone edición aniversario: la gran apuesta de Apple para 2027

Bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, la firma de Tim Cook proyecta su mayor renovación de productos para 2027, apostando fuertemente por la IA portátil, la tecnología plegable y rediseños históricos.

Los próximos AirPods de Apple, equipados con cámara y concebidos para catapultar a la compañía al mercado de dispositivos con inteligencia artificial, tienen previsto su lanzamiento a finales de 2027 como parte de una serie de nuevos lanzamientos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la compañía pretende lanzar el dispositivo casi al mismo tiempo que un teléfono plegable de próxima generación y un nuevo modelo de iPhone que conmemorará el 20 aniversario de dicho producto.

Según personas que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de los planes, estos nuevos productos formarán parte de lo que Apple pretende que sea su mayor oleada de novedades hasta la fecha. Se espera que estos dispositivos impulsen el crecimiento de la compañía durante su primer año completo bajo la dirección del director ejecutivo John Ternus, quien asumirá el cargo este 1 de septiembre.

Los tres productos alcanzaron etapas avanzadas de desarrollo en los últimos meses. Bloomberg News informó en mayo que el trabajo en los nuevos AirPods se había acelerado, y que los prototipos ahora cuentan con hardware y software casi definitivos.

La compañía también está preparando una gran cantidad de nuevos chips para futuros dispositivos, fabricados con procesos de producción de silicio de última generación.

Apple está probando los dispositivos que se lanzarán el próximo otoño junto con iOS 28, una actualización de software para iPhone cuyo nombre en clave es Bell y que está prevista para 2027. La semana pasada, la compañía presentó iOS 27, que estará disponible para los consumidores a finales de este año con una nueva versión de Siri.

AirPods para IA

Los nuevos AirPods están diseñados para ser el primer producto portátil de Apple centrado en la inteligencia artificial. Las cámaras de visión artificial del dispositivo no estarán destinadas a capturar fotos y vídeos, sino que actuarán como sensores que proporcionan contexto visual a Siri.

El objetivo es permitir que los usuarios hagan preguntas a Siri sobre objetos y el entorno. Por ejemplo, alguien que esté viendo una colección de ingredientes podría preguntar qué preparar para la cena.

Según fuentes cercanas a la compañía, los AirPods, cuyo nombre en clave es B798, estaban previstos para su lanzamiento en 2026. El retraso se debió, en parte, a las dificultades que Apple enfrentó con el software de inteligencia artificial. La empresa también tuvo que desarrollar modelos de IA visual capaces de identificar objetos en el entorno del usuario.

El calendario de lanzamiento de todos los productos aún no está definido y podría cambiar. Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

En su conferencia para desarrolladores de la semana pasada, Apple anunció una funcionalidad similar para los auriculares Vision Pro. Sin embargo, la responsabilidad de lograrlo es mucho mayor en el caso de los AirPods, un producto más popular que Apple considera que tiene un enorme potencial como dispositivo portátil con inteligencia artificial.

Los AirPods con cámara ayudarán a consolidar la apuesta de Apple por lo que denomina Inteligencia Visual, una tecnología capaz de analizar imágenes y proporcionar contexto instantáneo. La compañía ya convertió la Inteligencia Visual en un elemento central de su nueva Siri e iOS 27, integrando esta función en su aplicación Cámara.

Los nuevos auriculares serán muy similares a los modelos AirPods Pro actuales, a excepción de las cámaras integradas en los vástagos. También cuentan con luces externas que indican a quienes rodean al usuario cuándo se envían datos desde los auriculares a la nube para su procesamiento.

Apple también exploró la posibilidad de utilizar las cámaras para proporcionar recordatorios contextuales y mejorar la navegación durante las indicaciones paso a paso para caminar.

Los AirPods forman parte de una apuesta más amplia por los dispositivos con inteligencia artificial. Apple planea lanzar sus primeras gafas inteligentes a finales del próximo año. Este producto, cuyo nombre en clave es N50, está diseñado para competir con las ofertas de Meta Platforms Inc. e incluirá cámaras más avanzadas capaces de tomar fotos y grabar vídeos.

Sin embargo, el desarrollo de los AirPods aún está más avanzado. La compañía también está considerando crear un colgante con inteligencia artificial y cámara integrada que se pueda llevar en la ropa o como collar.

Mientras tanto, la apuesta de Apple por los teléfonos plegables dará comienzo en septiembre con su primer modelo en ese mercado, según informó Bloomberg News .

Posteriormente, la compañía lanzará la versión de segunda generación, un dispositivo con nombre en clave V78, un año después. Este calendario indica que Apple considera los dispositivos plegables una categoría importante que justifica actualizaciones anuales.

Nuevos iPhones

Apple también está intensificando el desarrollo de un iPhone que celebrará las dos décadas de historia del dispositivo, cuyo lanzamiento está previsto para finales del próximo año. El producto contará con una pantalla casi sin bordes, con cristal curvado que se extiende por los laterales.

Los modelos de aniversario, con nombre en clave V73 y V74, sucederán al iPhone 18 Pro y Pro Max que se lanzarán este año, y debutarán en tamaños similares. Tanto los modelos de aniversario como los plegables de segunda generación funcionarán con un chip A21 de 2 nanómetros, conocido internamente como Naxos.

Aunque Apple seguirá actualizando sus modelos Pro de iPhone en otoño, no presentará el iPhone 18 estándar hasta el año que viene. Por lo tanto, ese modelo pasará al menos un año y medio sin recibir actualizaciones.

Los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el iPhone plegable de primera generación de este año usarán un procesador A20 Pro con nombre en clave Borneo. El modelo estándar del iPhone 18, que llegará el próximo año, funcionará con un chip A20 básico conocido internamente como Banda.

También se está desarrollando un sucesor del iPhone 18 convencional, que utilizará un chip A21 estándar conocido como Nimos.

Con el procesador A22 Pro que se incluirá en los iPhones de gama alta de 2028, Apple planea adoptar la tecnología de fabricación de 1,4 nanómetros. La compañía trabajará principalmente con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en la producción de este chip, pero también está considerando la posibilidad de recurrir a Intel Corp. para gestionar parte de la producción.