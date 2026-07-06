Trump afirma que Walmart acordó con su administración bajar algunos precios e insta a otros retailers a seguir su ejemplo

El Presidente Donald Trump afirmó que Walmart acordó bajar los precios de algunos productos a petición de su administración e instó a otros retailers a seguir el mismo camino, destacando la medida como un beneficio para los consumidores de Estados Unidos.

"Acabo de ser informado de que uno de los retailers más grandes, mejores e inteligentes de Estados Unidos, Walmart, bajará significativamente sus precios, a petición de mi administración, para celebrar el 250° aniversario de nuestro gran país", escribió Trump este lunes en una publicación en redes sociales.

El Presidente señaló que Walmart reducirá el precio de una libra de carne molida en casi un 15%, además de rebajar el valor de otros productos, calificando la medida como "un gran logro para los millones de estadounidenses" que compran en la cadena.

"Walmart está dando un paso grande y audaz, y otros retailers deberían seguir el ejemplo de estos verdaderos patriotas", agregó.

La compañía señaló en un comunicado, difundido después de la publicación de Trump, que los clientes de Walmart y Sam's Club "podrán esperar ahorros en alimentos, productos esenciales para el hogar, artículos para la vida al aire libre, juguetes y vestuario, con precios más bajos en los productos básicos de uso diario y en los favoritos de temporada de los que más dependen las familias".

Las acciones de Walmart cayeron menos de un 1% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa en Nueva York.

Los precios de la carne molida en Estados Unidos han seguido alcanzando máximos históricos, debido a que el rodeo bovino del país se encuentra en su nivel más bajo en 75 años. La administración Trump ha buscado reducir los precios, entre otras medidas fortaleciendo las importaciones, especialmente en momentos en que los consumidores demandan más proteínas y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ubicó la carne en la cima de su nueva pirámide alimentaria.

Al mismo tiempo, la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo representa una amenaza para el ganado estadounidense.

La publicación de Trump se produce mientras la Casa Blanca intenta convencer a los votantes de que está actuando para responder a sus preocupaciones por el alto costo de los alimentos, la atención de salud, la vivienda y los servicios básicos, antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que los temas económicos dominan la agenda.

Trump ganó las elecciones de 2024 en parte gracias a una campaña centrada en la promesa de contener los precios para los hogares estadounidenses. Sin embargo, la preocupación de los votantes por la inflación y el crecimiento de los salarios amenaza el control del Partido Republicano sobre el Congreso.