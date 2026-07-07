Cuba sufre nuevo apagón masivo y responsabiliza a EEUU de obstaculizar la reposición del servicio

Mientras gran parte de la isla sigue sin electricidad por falta de diésel, La Habana denuncia un "bloqueo energético" por parte de Washington, elevando la tensión diplomática en medio del malestar social.

Según informaron las autoridades, un bloqueo energético estadounidense está obstaculizando los intentos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico casi 24 horas después del apagón que afectó a toda la isla, gobernada por el Partido Comunista.

Hasta este martes por la mañana, se había restablecido el suministro eléctrico en algunas zonas del este de Cuba y La Habana, pero la falta de diésel disponible significa que algunos centros de energía distribuida no pueden reiniciarse de inmediato, informó el medio estatal CubaDebate, citando a Félix Estrada Rodríguez, director del sindicato nacional de electricistas.

Estrada afirmó que la escasez de combustible estaba mermando el sistema en unos 1.200 megavatios, lo que hacía que la red fuera "débil" y susceptible a averías.

Si bien los apagones fueron comunes en la isla gobernada por los comunistas durante años, la administración del Presidente Donald Trump prohibió todos los envíos importantes de combustible a Cuba, excepto uno, desde enero, como parte de una creciente campaña de presión estadounidense para derrocar al gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el bloqueo energético ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York este martes.

Estados Unidos está inmerso en una "guerra multidimensional y no convencional" que "se ha vuelto cada vez más cruel y despiadada durante los últimos siete meses", afirmó, calificando las restricciones energéticas de "equivalentes a un bloqueo naval, que es un acto de guerra".

El embajador Jeff Bartos, representante de Estados Unidos para la administración de la ONU, intentó dar por terminado el debate antes de que comenzara, argumentando que era una pérdida de tiempo y dinero que se podría invertir mejor en proporcionar a los cubanos servicios básicos y alimentos. Aun así, la Asamblea General votó 136 a 9 a favor de que el debate continuara, con 30 abstenciones.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la postura de Washington incluso cuando la delegación cubana golpeaba sus escritorios e interrumpía sus declaraciones con cuestiones de orden.

"De alguna manera, convenientemente, siempre parece haber suficiente poder para el régimen, para la dictadura cubana", dijo Waltz, y agregó que tenían suficiente poder como para redactar declaraciones que culpaban a Estados Unidos por los apagones. "Hoy estoy aquí para instar al régimen cubano: cambien de actitud, devuelvan la luz a su pueblo".

Apagones, protestas y una puerta al diálogo con Trump

Los cortes de electricidad y el hambre provocaron protestas poco frecuentes en la isla de 10 millones de habitantes, incluidas algunas esporádicas este año. Sin embargo, la más generalizada tuvo lugar el 11 de julio de 2021, que derivó en una amplia represión y más de 5.000 arrestos.

El Presidente Miguel Díaz-Canel, en una publicación en X este lunes por la noche, acusó a Washington de intentar "provocar una explosión social por asfixia bloqueando el acceso de Cuba al combustible".

La embajada de Estados Unidos en La Habana informó haber recibido reportes de cortes de telefonía celular e internet debido al apagón y advirtió a los ciudadanos estadounidenses que tomaran precauciones. "Se han registrado siete apagones a nivel nacional en los últimos 18 meses", indicó la embajada en una alerta de seguridad este lunes por la noche, y agregó que los cortes programados ahora ocurren con mayor frecuencia y duran más tiempo.

Trump y el secretario de Estado Marco Rubio ampliaron progresivamente las sanciones contra la isla en un intento por poner fin a casi siete décadas de gobierno de partido único. Funcionarios estadounidenses y cubanos estuvieron negociando, pero Rodríguez declaró la semana pasada que las conversaciones se encontraban prácticamente estancadas .

Ante la insistencia de Rubio en que los actuales líderes cubanos deben dimitir, Raúl Guillermo Rodríguez Castro -nieto del líder revolucionario Raúl Castro, de 95 años- se convirtió en un interlocutor clave entre Washington y La Habana. En una entrevista publicada este lunes, Rodríguez Castro declaró a USA Today que "puede negociar con cualquiera que designe Estados Unidos", incluido el propio Trump.