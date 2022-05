Día 77 de invasión: Estados Unidos anticipa una larga guerra "más impredecible y sangrienta" en Ucrania

La guerra en Ucrania podría entrar en una fase más impredecible, volátil y sangrienta en los próximos meses y podría extenderse más allá de lo que parece ahora la intención por parte de los rusos de controlar sólo el Donbás, en el este ucraniano, según la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines.



En una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, Haines afirmó que los objetivos estratégicos del líder ruso, Vladimir Putin, en Ucrania "probablemente no han cambiado" desde que se inició la invasión, hace 77 días, informaron los medios locales.



“La naturaleza incierta de la batalla, que se está convirtiendo en una guerra de desgaste, combinada con la realidad de que Putin se enfrenta a un desajuste entre sus ambiciones y las capacidades militares convencionales actuales de Rusia, probablemente signifique que en los próximos meses podríamos avanzar en una dirección más impredecible y una mayor escalada de la violencia", aseguró Haines, según publicó la revista Político.



“Como mínimo, creemos que esta situación marcará el comienzo" de un período de toma de decisiones más ajustado a las circunstancias de la ofensiva por parte de Rusia, precisó.



Agregó que Putin podría buscar "medios más drásticos" en el frente interno y en el extranjero para lograr sus objetivos, incluida la imposición de la ley marcial, el cambio de la producción industrial para sostener el esfuerzo de la guerra y "acciones militares de mayor envergadura".



El Kremlin ha amenazado con el uso de armas nucleares, en una retórica que, según Haines, tiene como objetivo disuadir a Estados Unidos y a otros aliados para que no proporcionen a Ucrania más equipos de combate.



Putin podría realizar nuevos ensayos nucleares como una advertencia a Occidente, añadió Haines, aunque dijo creer que solo aprobaría el uso de estas armas “si realmente percibe una amenaza existencial para el Estado o régimen ruso”.



A pesar de que Rusia parece haber cambiado su estrategia y se ha centrado en controlar el Donbás, donde las tropas ucranianas han pasado años luchando contra los separatistas respaldados por Rusia, Haines cree que Putin tiene la intención de expandir la guerra más allá de esa región, que es el corazón industrial del país.



Haines testificó el martes ante el Comité de Servicios Armados del Senado junto al teniente general Scott Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, como parte de la audiencia anual sobre amenazas que celebra ese órgano legislativo, en la que la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se inició el pasado 24 de febrero, ocupó la mayor parte de la sesión.

ONU no ve alto al fuego "en futuro inmediato"

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este miércoles en Viena que en "en un futuro inmediato" no divisa un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, aunque prometió "estar listo" para, cuando sea, ayudar a encontrar una solución de paz acorde con el derecho internacional, en el inicio del día 77 desde que se inició la invasión rusa.



"Para nosotros estaba claro que de momento no hay perspectivas de un alto el fuego, o negociaciones de paz", dijo Guterres en rueda de prensa junto al presidente de Austria, el ecologista Alexander van der Bellen. "Por eso nos concentramos en mejorar las condiciones" para rescatar a civiles, cooperando con la Cruz Roja en el establecimiento de corredores humanitarios, añadió.



Guterres, que llegó a Viena desde Moldavia, aludía así a sus recientes viajes a Moscú y Kiev, en los que no consiguió lograr avances hacia una tregua en la guerra de Ucrania, pero sí en el rescate de civiles de la planta de Azovstal, en la ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania.



"Eso muestra que todavía hay mucho que podemos hacer a nivel diplomático para salvar vidas y mitigar los daños", señaló.



La guerra en Ucrania "no durará eternamente, en algún momento habrán negociaciones satisfactorias, una solución acorde al derecho internacional y las reglas de Naciones Unidas", dijo. "Entonces, estaré listo (...) Pero no lo veo en un futuro inmediato", añadió.

