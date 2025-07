Asesor de la Casa Blanca dice que Trump no está satisfecho con ofertas de acuerdos y procederá con aranceles a México y UE si no mejoran

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visto algunas ofertas de acuerdos comerciales y cree que deben ser mejoradas, dijo este domingo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien añadió que Trump procederá con la amenaza de imponer aranceles a México, la Unión Europea y otros países si las propuestas no mejoran.

"Bueno, estos aranceles son reales si el presidente no consigue un acuerdo que considere lo suficientemente bueno", dijo Hassett al programa "This Week" de la cadena ABC, reproducidas por Reuters. "Pero ya sabes, las conversaciones están en curso, y veremos dónde se asienta el polvo".

Hassett dijo al programa que la amenaza de Trump de imponer un arancel de 50% a los bienes procedentes de Brasil refleja la frustración del mandatario con las acciones del país sudamericano, así como con sus negociaciones comerciales con Estados Unidos.

UE en pausa

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea extenderá la suspensión de las contramedidas comerciales contra EEUU hasta el 1 de agosto para permitir nuevas negociaciones, después de que Donald Trump amenazara con imponer un nuevo arancel del 30% contra el bloque.

Estas contramedidas, que el bloque había adoptado en respuesta a los aranceles impuestos por Trump al acero y al aluminio, se habían suspendido para facilitar las negociaciones y se reactivarían automáticamente a la medianoche del martes.

"Al mismo tiempo, seguiremos preparando nuevas contramedidas para estar completamente preparados", declaró Von der Leyen el domingo citada por Bloomberg, al tiempo que reiteró la preferencia de la UE por una "solución negociada".

La lista actual de contramedidas afectaría a unos 21 mil millones de euros (US$ 24.500 millones) en productos estadounidenses, mientras que la UE tiene otra lista por unos 72 mil millones de euros. Von der Leyen también afirmó que el Instrumento Anticoerción (ACI, sigla en inglés) de la UE, la herramienta comercial más poderosa del bloque, no se utilizará en este momento. "El ACI se creó para situaciones extraordinarias", afirmó. "Aún no hemos llegado a ese punto".

Trump ha estado enviando cartas a sus socios comerciales, ajustando los niveles arancelarios propuestos a partir de abril e invitándolos a continuar las negociaciones. En una carta publicada el sábado, el presidente estadounidense advirtió que la UE se enfrentaría a un arancel del 30% el próximo mes si no se negocian mejores condiciones.

La UE había buscado cerrar un acuerdo provisional con EEUU para evitar aranceles más altos, pero la carta de Trump frustró el reciente optimismo en Bruselas sobre las perspectivas de un acuerdo de última hora entre las principales economías. Los embajadores del bloque se reunirán el domingo para abordar la situación comercial. La prórroga de la suspensión de las contramedidas deberá ser aprobada por los estados miembros.

Los automóviles y los niveles arancelarios en la agricultura se han convertido en puntos clave de fricción entre la Unión Europea y EEUU, mientras ambas partes trabajan para alcanzar un acuerdo comercial provisional en los próximos días, según informó Bloomberg anteriormente.

La UE busca un arancel no superior al 10% para las exportaciones agrícolas. Un mecanismo de compensación que algunos fabricantes de automóviles habían impulsado como forma de otorgar exenciones arancelarias a las empresas a cambio de inversiones en EEUU no se está considerando por ahora, ante la preocupación de la UE de que pueda trasladar la producción al otro lado del Atlántico.

Los negociadores del bloque están centrando las conversaciones en los aranceles a los automóviles, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar de deliberaciones privadas.

La postura de Alemania

Por su parte, el ministro de Economía alemán, Lars Klingbeil, dijo este domingo que la Unión Europea debe tomar medidas firmes contra Estados Unidos si las negociaciones arancelarias no logran aliviar la escalada del conflicto comercial mundial. "Si no se llega a una solución negociada justa, debemos tomar medidas decisivas para proteger los puestos de trabajo y las empresas en Europa", declaró Klingbeil, que también es vicecanciller de la coalición gobernante en Alemania, al diario alemán Sueddeutsche Zeitung.

El aumento de los aranceles estadounidenses supone un reto especial para Alemania, ya que Estados Unidos es su mayor mercado de exportación, con ventas de vehículos y componentes de automoción, maquinaria y productos farmacéuticos.

Klingbeil dijo que la política de aranceles de Trump solo resultaría en perdedores, y pidió desescalar en la disputa, que dijo que amenazaba a la economía estadounidense al menos tanto como a las empresas europeas. "Nadie necesita ahora nuevas amenazas o provocaciones", dijo Klingbeil. "En lugar de ello, necesitamos que la UE prosiga unas negociaciones serias y específicas con Estados Unidos. Europa sigue unida y decidida: Queremos un acuerdo justo".