Julieta Martínez y premio Rising Star in ESG: "Quisieron destacar a la educación como motor transformador de cambio"

Educar a las niñas sobre temas de sostenibilidad y desde ahí impactar al entorno le valió a Julieta Martínez, quien fundó la plataforma Tremendas cuando tenía 15 años, el premio Rising Star en ESG. El reconocimiento se lo entregó la organización Women of the Future en alianza con Financial Times y Tesco.

Martínez es una de las tres sudamericanas premiadas, y la más joven de las 50 nominadas. “En general cuando se habla de Latinoamérica hay una parte importante que lo entiende como México. Por eso creo que es importante reconocer al cono sur y a las personas que están hoy en día innovando, emprendiendo y buscando nuevas formas de entender la economía”, dijo a DF sobre el premio.

Martínez relató que les interesó su mirada de “la educación como motor transformador de cambio. Nunca en la historia ha habido tantos terapeutas recibiendo a niños y adolescentes por ansiedad climática”.

A eso se suma la caída de la tasa natalidad por el impacto ambiental que tiene “traer un niño a un mundo, un planeta, que está destruido” y la “falta de credibilidad no solo de las instituciones, sino de las figuras de liderazgo”.

“El mensaje que traté de transmitir es entender la sustentabilidad como una inversión más que un costo”, comentó. “El mundo de la ciencia ha trabajado por mucho tiempo en lo que significa el costo ambiental. Es decir, cuánto estás gastando hoy día por daños, por pérdidas de infraestructura, por no tener la capacidad de repensar tus diseños versus lo que significa cambiarse a energías renovables y tener un proceso de satisfacción a largo plazo”, acotó.

Según Martínez, “la transición justa y la sostenibilidad no es solo hacer un mundo más verde. Se trata de tener un comercio justo, cuánto le estás pagando a tus trabajadores. Cuando tienes una infraestructura basada en combustibles fósiles y se cierra. ¿Qué pasa con la gente que trabaja ahí y que sus ingresos dependen de esa empresa? Es toda esta serie de temas que hoy en día se tienen que pensar al momento de decir que quiero proteger el ambiente, a mis comunidades y tengo que repensar la economía”.

Actor político

Tremendas cumplió seis años en septiembre y Martínez está orgullosa de lo que han logrado. “Tremendas nace como una plataforma que conecta, transforma y moviliza a niñas y adolescentes que, independiente de donde nacen, donde se desarrollan, necesitan herramientas para alcanzar una carrera profesional. Pero llega un minuto en donde Tremendas también se convierte en una plataforma que busca incidir de forma tangible en las comunidades y en la territorialidad en la que habita”, afirmó.

Hoy tienen siete áreas de acción: género; medio ambiente; ciencia y tecnología (STEM); salud y bienestar; sociedad inclusiva; arte y cultura; y educación. Cuentan con cinco coordinaciones activas, que trabajan con niñas de América Latina y el Caribe para identificar cuáles son sus problemas y apoyarlas, y tienen 1.700 voluntarias.

“Hoy en día hay una tensión brutal entre la academia, sociedad civil, sector privado y esta conexión parece a veces imposible, sobre todo entendiendo el contexto y el mundo polarizado en el que vivimos”, explicó sobre su trabajo.

Y si bien aclaró que “no tienen color político ni se relacionan a ningún gobierno, a ninguna figura política puntualmente”, porque que saben que “la misoginia y la violencia puede venir de todos lados”, sí reconoció que juegan un rol.

“Tremendas sigue siendo un actor político, entendiendo el concepto de que la política es el arte de lo posible, está todo el día trabajando y todas las decisiones que tomamos van a repercutir en este entorno. Y eso también es una postura. Creo que hoy en día para muchas, no solo niñas, Tremendas se convirtió en una figura que un poco representa lo que quieren decir las niñas”.

La joven también aseguró que no buscan empoderar a las niñas y adolescentes, porque “no solo se trata de decirle tú puedes, sino que te voy a dar las herramientas a través de la educación para que tengas las capacidades para salir de forma independiente por tu cuenta”.

A futuro, uno de sus mayores desafíos es mantener el foco de la plataforma, que fue creada por niñas para niñas y Martínez, al crecer, ha experimentado un cambio en su forma de ver las cosas. Aunque reconoció que eso le preocupa, dijo que lo ha mitigado respetando el espacio y decisiones de quienes hoy lideran las distintas áreas de trabajo.

A corto plazo los esfuerzos están centrados en sacar adelante la primera Cumbre Regional de las Niñas, que se realizará el 15 de marzo en Santiago, y a la que asistirán personas de toda Latinoamérica. Además, hicieron una alianza con Inacap para realizar encuentros en todas sus sedes, a lo largo del país, como un trabajo previo a la cumbre.