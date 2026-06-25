Andrés Trautmann, CEO de Santander: "Estamos en un momento muy especial para el país, en lo personal soy optimista”
El ejecutivo destacó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para dinamizar proyectos de infraestructura y competir por capital en el escenario global.
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El gerente general de Santander Chile, Andrés Trautmann, fue el encargado de abrir el seminario Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo, organizado por Banco Santander y Diario Financiero.
En su intervención, el ejecutivo puso el foco en la necesidad de profundizar la colaboración entre el sector público y privado para avanzar en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Todo ello, en un contexto que calificó como favorable para el país.
“Estamos en un momento muy especial para el país. En lo personal, soy optimista. Hemos visto que se ha instalado en la agenda que el crecimiento no es algo gratis”, planteó.
A juicio de Trautmann, la discusión sobre la necesidad de crecer ya está superada. Según explicó, la expansión económica en torno al 2% registrada en los últimos años ha evidenciado las limitaciones para responder a las demandas que enfrenta el país.
“Ahí es donde juega un rol fundamental la infraestructura en el país y todas las instituciones que estamos acá tenemos que seguir buscando estos espacios de diálogo que en el pasado nos dieron tan buenos resultados”, precisó.
En esa línea, recordó que hace más de tres décadas Chile “fue capaz de construir uno de los sistemas más sólidos de la región con 108 concesiones, de las que 74 están vigentes con más de US$ 30 mil millones de inversión”.
El ejecutivo destacó que ese desarrollo se concretó en una época en que el mercado de capitales local era considerablemente menos profundo y el interés por los mercados emergentes era distinto al actual.
Por ello, insistió en que “la conversación entre los distintos actores, tanto públicos como privada, podrían destrabar y hacer viable los proyectos de infraestructura”.
Trautmann también llamó a mirar el contexto internacional y la posición de Chile frente a la competencia por atraer recursos. Según afirmó, “hoy más que nunca, los países y las instituciones privadas estamos en una competencia por la liquidez global”.
A su juicio, este escenario representa tanto un desafío como una oportunidad, por lo que el país debe generar las condiciones necesarias para competir por esos flujos de capital.
Con todo, el timonel de Santander Chile sostuvo que, si bien “Chile tiene un mercado de capitales que es perfectible, es un mercado sólido si se compara con la región”.
Como respaldo de esa afirmación, destacó que el país cuenta con una industria que administrará cerca de US$ 400 mil millones en activos bajo gestión.
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