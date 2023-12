Bicecorp profundiza apuesta por negocio fintech e irá por la adquirencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Hace casi cuatro años, el holding del grupo Matte, Bicecorp, hizo un profundo cambio en su modelo de negocio y se volcó a la innovación tecnológica financiera.

El ejecutivo Guillermo Ferraro llegó a formar parte de las filas del holding como gerente de Desarrollo Corporativo e Innovación, y en conversación con DF, entregó un balance de los proyectos de Bicecorp y detalló los planes para 2024.

“Para nosotros, 2023 fue uno de los mejores años desde que empezamos con la transformación digital”, destacó. Esto, pues concretaron una serie de iniciativas: realizaron más de 10 proyectos de M&A (fusiones y adquisiciones), se reunieron con más de 100 startups y se analizaron 11 iniciativas de innovación.

“Para nosotros, 2023 fue uno de los mejores años desde que empezamos con la transformación digital”, destacó Guillermo Ferraro.

En cuanto a la rama de venture corporate capital, donde el grupo realiza estas operaciones a través de BICE Ventures, invirtieron recursos en la fintech Datamart y cerraron más de cuatro alianzas con startups.

Uno de los últimos acuerdos se concretó con Mercado Libre para gestionar las rentabilidades de las cuentas remuneradas de su filial financiera Mercado Pago.

Asimismo, Ferraro adelantó que antes de que finalice el año esperan cerrar una inversión más en la industria de fintech. El nombre de la compañía no fue revelado debido a que aún no se cierra la negociación, pero explicó que será una inversión de entre US$ 100 mil a US$ 1 millón.

Ferraro recalcó que “estamos siempre muy activos en todos estos procesos, dentro y fuera de Chile, viendo qué oportunidades hay y que calce dentro de nuestra estrategia”.

Los proyectos

Para 2024, Bicecorp planea lanzar una regtech, un tipo de empresas que se dedican a crear soluciones tecnológicas para encarar y adaptarse a los requerimientos regulatorios.

En el caso específico de Bicecorp, esta empresa estará centrada en una primera instancia en brindar y robustecer los procesos de autenticación para combatir los fraudes dentro de las empresas del grupo. El lanzamiento será durante el primer trimestre de 2024 y la idea es expandir el negocio a empresas externas.

Respecto de la apuesta de BICE Connect, que da servicios digitales bancarios a terceros, se incluirá el próximo año la adquirencia as a service. Este proyecto lo están desarrollando con una fintech argentina que aún no puede ser revelada. Este tipo de negocio está moldeado en una plataforma que se conecta desde la infraestructura ya creada en la industria.

Dentro de las iniciativas que Bicecorp espera concretar en 2024 es lanzar cuentas corrientes para que terceras empresas las ofrezcan a sus carteras de clientes.

Dentro de la carpeta de proyectos también está incursionar en lending (crédito privado) seguros bajo la modalidad as a service.

Cabe recordar que esta tendencia, que Bicecorp la desarrolla a través de BICE Connect, es ofrecer soluciones financieras para que cualquier empresa comercialice este tipo de productos.

Según Ferraro, en BICE Connect llevan más de US$ 200 millones transados, cuentan con más de 25 clientes conectados al sistema de la compañía y llevan más de 200 mil operaciones transaccionales.