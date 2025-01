Caso Factop: defensa de Álvaro Jalaff descartó soborno y deber fiduciario en fondo “Capital Estructurado I”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La masiva audiencia de formalización por el Caso Factop acumuló su sexto día este lunes. La diligencia, que había sido protagonizada por cinco jornadas de alocución del Ministerio Público, dio paso a las defensas con motivo de la discusión por medidas cautelares.

La instancia la comenzó la defensa de Álvaro Jalaff, para quien la Fiscalía solicita prisión preventiva, comandada por el socio de RBC, Hugo Rivera. El penalista se hizo cargo de los hechos narrados por la Fiscalía respecto del fondo “Capital Estructurado I”, arista que investiga en su representado como autor facilitador de transacciones de valores para alterar artificialmente su precio, además del delito de administración desleal.

“No puede ser el responsable del diseño, comercialización y la administración del fondo porque él no era agente del fondo, por eso han formalizado al señor (Luis) Flores”, aseguró el defensor de Álvaro Jalaff, Hugo Rivera. “El delito de soborno, que es un delito de mera actividad, ya estaba consumado de antes”, apuntó el equipo legal el exsocio de Grupo Patio.

“Álvaro, como todo hermano bien nacido, apoya a su hermano (Antonio), buscándole asesores, no lo que se ha instalado acá, que él es asesor. No puede él estar dirigiendo toda esta planificación ni sabiendo la estructura jurídica que se le debe dar”, sostuvo Rivera.

Para el abogado, tras recurrir a los asesores -entre otros, con LarrainVial-, “se da la mejor solución por parte de ellos, que fue la reestructuración de pasivos y financiamiento a través del fondo ‘Capital Estructurado I’”.

Sin embargo, aclaró que “Álvaro Jalaff no tenía y no ha tenido deberes fiduciarios hacia el fondo, pues no lo administraba ni era un agente del fondo, por lo que no se le puede sacar perjuicio alguno ni tampoco tenía obligaciones fiduciarias hacia los aportantes”.

El soborno

Tras Rivera, se dio paso al abogado Álvaro Morales, quien descartó que exista el delito de soborno. De acuerdo al defensor, esta investigación se centra en lo expuesto por el excontador de los Jalaff, Marcelo Medina, quien declaró en diciembre a Fiscalía que Álvaro Jalaff habría contratado los servicios de Leonarda Villalobos, a quien realizó pagos en efectivo por un total de $ 25 millones entre julio y agosto de 2023.

Para el abogado, todo se demostraría en la cronología, tomando como referencia la reunión del 22 de junio de 2023 entre Villalobos, Daniel Sauer y Luis Hermosilla, que dio origen al Caso Audio.

“Villalobos contaba con información de 12 rut diferentes desde antes de la reunión (...) en consecuencia, el delito de soborno, que es un delito de mera actividad, ya estaba consumado de antes” de aquel día, apuntó.

Mientras que en la reunión se discutió “la posibilidad de que el señor Jalaff aportara a una caja negra, que no era más que una alternativa que se estaba sopesando”.

Lavado de activos

La arista de lavado de activos quedó en manos de Sergio Bunger, quien se refirió al pago del crédito puente otorgado por Inversiones Patio, sociedad relacionada a Álvaro Jalaff, con dineros del fondo.

Para explicar la transacción, el defensor aludió a una declaración del abogado experto en reorganizaciones Nelson Contador ante la Comisión para el Mercado Financiero del pasado 15 de enero, quien habría precisado que los préstamos puente tendrían preferencia legal de pago por sobre otras acreencias. Bunger recalcó que Contador no ha sido llamado a declarar por la Fiscalía.

Además, apuntó a que la mayoría de los inmuebles a nombre de Álvaro Jalaff estarían hipotecados, y reveló que acumularía una deuda de poco más de $ 23.500 millones. “Extraña sería la situación de un lavador de activos que debe esta cantidad al sistema financiero”, apuntó.

Defensas de LarrainVial

Este lunes, también realizaron sus intervenciones los abogados representantes de los socios de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, para quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario nocturno.

El encargado de comenzar con las intervenciones de los personeros de la firma fue Rodrigo Zegers, defensor de Porzio.

“Los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito y menos aún ha tenido una participación delictiva en los mismos”, señaló.

En esta línea, Zegers enfatizó que nunca se reunió con los aportantes de la Serie B, mientras que ni él ni nadie de LarrainVial habrían participado en la colocación de esta.

En tanto, añadió que el fondo “Capital Estructurado I” es gestionado por LarrainVial Activos, donde Porzio “nunca ha participado ni ha tenido ningún rol”.

Mientras que el problema para el vehículo habría surgido en abril de 2024, cuando “los accionistas vinculados a don Antonio Jalaff, decidieron libremente vender la totalidad de las acciones del Grupo Patio a un valor menor al original”.

Lo anterior generó que “no se pudo cumplir con el objetivo del fondo, tan simple como eso, que en definitiva no era lavar dinero ni realizar operaciones ilícitas, sino transformar a los exacreedores de don Antonio Jalaff en accionistas indirectos en Grupo Patio”, recalcó.

Además, señaló que la participación de Porzio en el diseño de la estrategia “fue acotada”, y precisó que la fórmula “fue diseñada por el señor (Cristián) Menichetti y por don Álvaro (Jalaff)”.

Por su parte, el abogado de Bulnes, Jorge Boldt, recalcó que “hasta acá lo único que tenemos es una imputación a alguien que no tiene un rol administrativo y que luego, en la audiencia de cautelares, se le pretendió asignar una especie de arrogación de facultades por haber creado un chat”.

“Don Manuel Bulnes no es, no ha sido nunca administrador, gerente, ni director, ni apoderado de la AGF”, precisó, por lo que “mucho menos puede administrar deslealmente”, añadió.

Además, apuntó a la existencia de dos historias paralelas en el caso. “Hay una historia que es la de Larrainvial, que de buena fe recibe este requerimiento y lo trabaja conforme a su estructura corporativa, y tenemos una segunda, que es la que va por debajo y que no conocía a LarrainVial, que es la real detrás de los apuros de STF, de los problemas graves financieros, de las modificaciones de índices que le imputa ahora el Ministerio Público, etcétera”, señaló.