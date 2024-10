Consultora y auditora EY ficha a exvicepresidente de BancoEstado como nuevo economista senior

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo movimiento de la "grúa" del mercado se está produciendo. Esta vez, la consultora y auditora EY, contrató al exvicepresidente de BancoEstado, Pablo Correa, como nuevo economista senior, quien se integrará el 1 de noviembre al área de Estrategia y Transacciones de la firma.

Consultada por este medio, la "Big Four" respondió se encuentra en planes de crecimiento de sus diferentes áreas de negocios, dentro de las cuales cuenta Estrategia y Transacciones (Strategy and Transactions, SaT en inglés), actualmente tiene un equipo que cuenta con 80 profesionales a cargo de operaciones como M&A, due diligence, inversiones, reestructuraciones, asesoría tributaria y laboral para estas operaciones, etc.

"Para esto Strategy and Transactions incorporó a Pablo Correa, como economista senior, quien actualmente es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, evaluador del IEG del Banco Mundial, director de empresas, y asesor en materias de banca, mercado de capitales y macroeconomía. Además, cuenta con postgrados en economía financiera, políticas públicas y desarrollo económico, historia y artes liberales", señaló EY.

Entre las funciones que tendrá Correa será el análisis estratégico de mercado; proyecciones macroeconómicas y/o sectoriales; revisión económica en respuesta a cambios regulatorios, cambios de política económica, oportunidades y riesgos por cambios de escenarios. Además de asesorar a la firma en frente a cambios o reformas sectoriales.

El socio líder de Estrategia y Transacciones de EY, Fernando Parga, señaló a DF que el fichaje de Correa implicará un valor agregado en la consultora. “La incorporación de este connotado economista nacional no hace otra cosa que robustecer nuestra asesoría para todos nuestros clientes y potenciales empresas que puedan elegirnos como asesores estratégicos para sus operaciones financieras, inversiones, fusiones y adquisiciones, y otros negocios, tanto a nivel local como en el extranjero”, dijo el ejecutivo.

Por su parte, Correa destacó que “integrar una empresa que tiene más de 80 años en Chile y presencia internacional en más de 150 países, es un verdadero orgullo y desafío a nivel profesional. Considero que existen muchas sinergias que podremos hacer con el fin de entregar una serie de consultorías especializadas a las compañías que les facilitarán sus negocios, y elaborar estudios que serán interesantes para el empresariado y la sociedad en su conjunto”.