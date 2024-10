Bitcoin sube a máximos de dos semanas tras promesa de Kamala Harris de apoyar marco regulatorio para criptomonedas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El bitcóin alcanzó este lunes su nivel más alto en dos semanas después de que la vicepresidenta Kamala Harris se comprometiera a apoyar un marco regulatorio para las criptomonedas.

La promesa se sumó al optimismo observado durante las horas de negociación asiática en cuanto a que una reacción mixta al último estímulo de China alentaría a los especuladores a buscar criptomonedas en lugar de acciones de la nación.

El mayor activo digital subió hasta 5,6% este lunes antes de reducir parte del aumento para cotizar a US$ 65.585 en Nueva York. Los tokens más pequeños, como el ether, que ocupa el segundo lugar, y solana, que está entre los 10 primeros, también avanzaron.

La promesa de Harris de apoyar un marco regulatorio llega tras años de quejas por parte de la industria cripto de que las autoridades estadounidenses han elegido un camino de regulación a través de la aplicación de la ley en lugar de proporcionar claridad. El expresidente Donald Trump ha buscado activamente captar a los votantes que apoyan las criptomonedas durante la actual carrera presidencial y tiene varios emprendimientos relacionados con los tokens.

“El aumento se debe en gran medida a las elecciones, inicialmente por la ventaja de Trump tanto en los mercados de predicciones como en las encuestas, y luego por las declaraciones de semiapoyo con respecto a los mercados de criptomonedas de la campaña de Harris”, indicó Noelle Acheson, autora del boletín Crypto Is Macro Now. “Todavía no he visto detalles de la política de Harris sobre criptomonedas, pero suena menos negativa que la administración Biden”.