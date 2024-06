Bolsa integrada nuam iniciará operaciones en renta variable en el segundo semestre de 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La integración del mercado bursátil regional a través del holding nuam comienza a tomar forma. La bolsa que fusionará las plazas de Perú, Chile y Colombia tenía contemplado iniciar sus operaciones a inicios de 2025, pero esa fecha se postergó para el segundo semestre de dicho año.

En ese periodo, estará operativa la infraestructura y el modelo necesario para iniciar las operaciones en renta variable.

“Nuestro objetivo es tener toda la infraestructura disponible en 2025 para iniciar las operaciones integradas con el mercado de renta variable”, afirmó a DF el gerente general de nuam, Juan Pablo Córdoba, quien además aseguró que este hito es un gran hito para la unificación.

De acuerdo a nuam, para 2024 el principal objetivo es lanzar un índice regional de los mercados andinos. “Buscará ser representativo, invertible y la base para la creación de ETF, otros productos e índices especializados”, afirmaron.

El proyecto de implementación se encuentra en la etapa de planificación y diseño e incluye visitas a las corredoras de los tres países para socializar el proyecto.

En tanto, la negociación de renta fija y derivados comenzará una vez que la infraestructura de renta variable esté implementada.

El holding indicó que el capital de la sociedad al cierre de 2023 se divide en 91.046.372 acciones repartidas entre 68 accionistas.

En este contexto, nuam reveló los doce accionistas con mayor participación en el holding. Entre ellos, destacan ocho corredoras que operan en el mercado chileno.

Las empresas listadas

En la memoria de la entidad, su presidente Juan Andrés Camus, y Córdoba abordaron los hitos y estados financieros del primer año de operación.

Sostuvieron que nuam es dueña y administradora de la infraestructura del mercado de los tres países, incluidas tres bolsas, dos cámaras de contraparte central y dos depósitos de valores; cuentan con 61 corredoras y 849 empresas listadas en acciones y renta fija.

Córdoba destacó que “todas nuestras compañías en los tres países tuvieron un desempeño destacado con ingresos acumulados al cierre de 2023 por US $ 130 millones. Por su parte, el Ebitda alcanzó US$ 50 millones, con 27% más que el año anterior y la utilidad del ejercicio cerró el año en US$ 31 millones.

“La solidez de nuestro balance y negocio hoy es mucho más diversificado es otra demostración del acierto de la integración. Lo anterior, nos permite ser optimistas frente a la capacidad de generación de caja de la compañía a futuro y poder retomar la política de distribución de dividendos, una vez culminemos las inversiones para la integración en 2026”, concluyó Córdoba.