Hacienda recauda cerca de $ 660 mil millones en octubre gracias a su programa de ventas de dólares

A través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ministerio de Hacienda completó su mayor venta mensual de dólares en cuatro meses.

La Dipres adjudicó US$ 700 millones a lo largo de las cinco semanas de octubre -la mayor cifra desde junio-, de acuerdo con los datos disponibles en su portal web.

Al convertir al precio promedio de $ 941, el monto recaudado asciende a unos $ 660 mil millones destinados a engrosar la billetera fiscal.

El precio del dólar spot pasó de $ 900 a superar ligeramente los $ 960 a medida que avanzó el período.

Paralelamente, las licitaciones de Hacienda se concentraron hacia el final del mes: se licitaron US$ 50 millones en la primera semana, US$ 150 millones en la segunda, US$ 200 millones tanto en la tercera como en la cuarta, y US$ 100 en la última.

La cotización del dólar se movió en buena medida por las estimaciones sobre cómo afectaría una eventual presidencia de Donald Trump a las tasas de interés y al comercio global, ante las elecciones de mañana martes 5 de noviembre.

Teatinos 120 anunció en septiembre que reforzaría sus ventas de dólares a un monto máximo de US$ 200 millones semanales hasta diciembre. El anuncio tuvo un efecto inicial a la baja en el tipo de cambio.