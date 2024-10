Manuel Bengolea, CEO de Octogone Chile: “Mientras no se aclare la respuesta de Israel, los mercados van a estar nerviosos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A un año del inicio del conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamás, la tensión geopolítica sigue agitando a los mercados.

Este martes, tras conocerse el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra territorio israelí, las bolsas cayeron, mientras que el petróleo, el oro, el dólar y los bonos se fortalecieron en la búsqueda de los refugios por parte del mercado.

En conversación con DF, el CEO de Octogone Chile, Manuel Bengolea, explicó que el reciente ataque “generó mucha angustia e incertidumbre en el mercado, porque si se escala a una conflagración mundial, que es poco probable, las consecuencias para el crecimiento económico global son muy significativas, produciendo un cambio importante en los flujos de las compañías y también un cambio en las tasas de interés”.

“(La acción bélica) obligó al mundo y a los inversionistas, a reapreciar el valor de los activos financieros en forma bastante drástica”, señaló.

“El precio del petróleo está bastante por debajo de lo que estaba hace un año, el Nasdaq ha subido 35% y el S&P 500 avanzó 33%. Ha ayudado la baja de tasas en el mundo y el crecimiento económico. Pero, en retrospectiva, el impacto en los mercados no es mucho”.

Sin embargo, este miércoles los mercados se estabilizaron. Los índices de Wall Street cerraron planos y en Chile el IPSA cayó 0,88%.

Por su parte, el dólar escaló a nivel mundial y en el mercado local subió $ 6,29 a $ 911,58. Mientras, los contratos futuros del petróleo Brent subían cerca de 1,4% al cierre de esta edición, acumulando un avance de un 4% desde el ataque iraní.

- ¿Por qué este miércoles las bolsas frenaron su caída?

- El tiempo permite reflexionar, los inversionistas pensaron qué pasó el 13 y 14 de abril de este año, cuando también Irán envió una cantidad importante de misiles a Israel. En ese entonces, no pasó mucho, hubo una pequeña variación en el precio del petróleo Brent.

- ¿El caso es similar al de abril?

- No creo que sea igual, porque ya es la segunda agresión de Irán. Además, Israel ya no tiene miedo de la respuesta que pudiese significar un ataque a Irán, porque a Hezbolá lo tiene medio descabezado. No creo que esto vaya a ser como en abril, pero tampoco estimo que se gatille una tercera guerra mundial.

- Entonces, ¿qué se puede esperar de los mercados?

- Probablemente vamos a tener volatilidad en los mercados, dependiendo de la respuesta de Israel. Es de esperar que (el contraataque) sea algo bien acotado y limitado, pero mientras eso no se aclare, los mercados van a estar nerviosos.

Tasas y riesgos

- Mencionó un posible efecto en las tasas de interés. ¿Podría impactar en la baja de tasas de la Reserva Federal (Fed) de EEUU?

- Una agresión más entre Israel e Irán va a tener un impacto en el precio del petróleo, y si hay otro involucrado, va a tener también un impacto en el crecimiento económico. Lo primero que hace la gente en estos eventos es restringir el consumo y las empresas restringen la inversión. Y con este nivel de tasas, a la Fed no quedaría más que bajarla en forma más agresiva de lo que lo anunció en su última proyección de septiembre.

- ¿Cómo deberían considerar los inversionistas el conflicto en sus portafolios?

- Depende del perfil de riesgo de cada persona, institución o familia. Si uno es muy adverso a las volatilidades, probablemente es conveniente reducir un poco el riesgo. Lo mismo para los portafolios que están muy expuestos al riesgo.

- ¿Cómo se puede bajar este riesgo?

- Hay muchas formas. Una puede ser tomar un seguro, otra puede ser reducir marginalmente la exposición a acciones, pero todo depende del portafolio.

Un año después

- A casi 12 meses del primer ataque de Hamás, ¿cuál es su conclusión sobre el efecto en los mercados?

- De repente mete mucho ruido el tema geopolítico, pero a nivel práctico, la verdad es que no pasó mucho. Si uno mira los mercados, el precio del petróleo está bastante por debajo de lo que estaba hace un año y el valor del cobre está por arriba. En las bolsas, el Nasdaq ha subido 35% y el S&P 500 avanzó 33%. Ha ayudado la baja de tasas en el mundo y el crecimiento económico global, que ha sido mejor de lo que se esperaba. Pero, en retrospectiva, el impacto en los mercados no es mucho.

- Si bien los precios del petróleo están bajo el nivel de hace un año, de escalar el conflicto, ¿hasta dónde podrían llegar?

- El petróleo, como suministro de energía a nivel mundial, está en retirada. Además, EEUU hoy es de los mayores productores y exportadores del mundo, cosa que antes no sucedía, por lo que el cartel OPEP+ ha perdido mucha importancia. En la ausencia de una guerra o un conflicto más complicado del actual entre Irán e Israel, el precio del petróleo, según los analistas, debería tender a US$ 50, y hoy está en US$ 70. Aquí hay entre US$ 5 y US$ 7 de ese precio que se explica por los últimos acontecimientos entre Irán e Israel. Si el conflicto escala a más, el precio va a subir. Si se mantiene o escala menos, el precio va a caer, porque la tendencia final del petróleo es que caiga.