Moneda por OPA de Yura en CBB: "Creemos que el precio es absolutamente insuficiente"

Un tradicional fondo de inversión local sigue de cerca la trama desatada al interior de Cementos Bío Bío (CBB). Se trata de “Pionero”, el buque insignia de la administradora general de fondos (AGF) Moneda Patria Investments.

El mencionado vehículo es uno de los principales accionistas de la cementera, que hoy tiene en su mesa dos propuestas de compras: una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) iniciada por la cementera peruana Yura, ligada al Grupo Gloria, para llegar al 40% de la compañía; y una oferta por hasta el 100% por parte de la estadounidense Mississippi Lime Company (MLC).

Actualmente, Pionero mantiene en cartera el 9,68% de CBB o 25,57 millones de acciones de la empresa que cotiza en la Bolsa de Santiago, según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), significando un 4,05% del portafolio del fondo. Al cierre del mercado del lunes, la posición valía unos $ 33.252 millones o US$ 34 millones.

Así, el vehículo se posiciona como el cuarto principal accionista de la sociedad, detrás de Inversiones La Tirana Limitada (Rozas Rodríguez, con un 11,29%), Yura (19,71%) e Inversiones Cementeras Limitada (ligada a los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich) con un 41,81%.

Precio "absolutamente insuficiente"

La puja por CBB comenzó el 13 de noviembre, cuando Yura lanzó una OPA hostil para aumentar su participación en la compañía y así alcanzar el 40% de la propiedad.

Actualmente, la cementera peruana cuenta con un 19,9% de la compañía controlada por la familia Briones. La OPA se declarará exitosa si la firma peruana obtiene en la operación al menos otro 20,05% de las acciones, es decir, 53 millones de papeles.

El precio por acción de la oferta es de $ 1.092, por lo que la operación significará un monto total de $ 57.881 millones (unos US$ 59 millones).

Sin embargo, para Moneda Patria Investments, la oferta no es satisfactoria. Consultados por DF sobre la propuesta, la gestora respondió: “Pionero es un fondo que invierte con un foco de largo plazo y respecto a la oferta de Cementos Yura, considerando los resultados que está teniendo CBB, creemos que el precio ofrecido en la OPA es absolutamente insuficiente”.

La propuesta de Mississippi

Yura no es la única empresa en carrera por el control de CBB. Según reveló ésta última, días después del anuncio de la OPA de la firma peruana, en mayo de 2024, MLC y los principales accionistas de la cementera chilena firmaron una carta de intención no vinculante, en la cual la empresa estadounidense manifestó su intención de formular una OPA que se consideraría exitosa si al menos el 67% de las acciones son vendidas.

Pese a que la norteamericana redujo su valorización inicial de mayo, pasando de US$ 500 millones a US$ 400 millones, la oferta de MLC sigue siendo más atractiva que la de su competidor peruano, al superar significativamente los US$ 250 millones ofrecidos por Yura.

Conocedores y aportantes de Pionero sostuvieron que, si se materializa la oferta de los estadounidenses, sería una mejor oportunidad para realizar la desinversión en la acción Cementos.

Mientras que CBB, tras siete años en cartera, ya se encontraría dentro del promedio de tiempo de permanencia de las inversiones de Pionero.

La historia de Pionero en CBB

Si bien Cementos ha rondado por la cartera de Pionero desde los inicios del fondo -con distintas compras y ventas- no fue hasta 2017 cuando comenzaron a construir su actual posición. Según datos de la CMF, en ese año compraron 23,7 millones de acciones de la compañía equivalentes a un 8,97% de la propiedad.

El principal bloque de compras fue realizado durante el primer trimestre de aquel año, por un 5,2% del capital accionario de la empresa, en un periodo en que el precio promedio de sus papeles alcanzó los $ 730, de acuerdo con la memoria de CBB.

Actores del mercado que ha seguido de cerca al fondo señalaron que las primeras compras se realizaron en remates, con un precio inferior a los $ 700.

Aquel año, también hubo una OPA de un tercero en una de las inversiones más importantes de Pionero. Banmédica, entonces la mayor posición del fondo, que en diciembre de 2017, fue adquirida por una OPA efectuada por la estadounidense United Health Group, que ofreció un precio de $ 2.150 por acción, un 33,04% mayor al precio del cierre del día anterior del acuerdo.

“Esto confirma la excelente selectividad del portfolio de Pionero Fondo de Inversión, que ha estado presente en la gran mayoría de las transacciones estratégicas realizadas en Chile en los últimos años”, apuntaron desde la entonces Moneda a secas, en su memoria del año 2017.

Las tres décadas

Este año, Pionero cumple 30 años en el mercado local, invirtiendo en el segmento de las empresas de menor capitalización bursátil.

En números, a febrero de este año, el fondo alcanzó un retorno neto para sus inversionistas de 13,5% anualizado desde su inicio. Esto equivaldría a 45 veces el capital invertido (o MOIC, por sus siglas en inglés).

Al cierre de octubre de 2024, posee un tamaño de $ 434.439 millones, mientras que sus tres principales posiciones son Enaex (15,14%), Pucobre (12,14%) y SAAM (9,99%).

“Enaex es una empresa líder en la industria en la que participa a nivel mundial, mientras que Pucobre es nuestra forma de exponernos al cobre. Además si bien son compañías chilenas, la gran parte del crecimiento y de sus ingresos es en dólares”, comentó a Señal DF el coportfolio manager de “Pionero”, Edgardo Gutiérrez, en junio.