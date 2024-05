Security prepara fondos que invertirán en cuatro hoteles de la “costa espacial” estadounidense a través de Driftwood Capital

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dos nuevos feeder fund -vehículo local que invierte en un fondo en el extranjero- se encuentran en roadshow para conquistar a inversionistas chilenos.

Se trata de la administradora general de fondos (AGF) Inversiones Security, la que prepara dos fondos de inversión que inyectarán capital a “Driftwood SpaceCoast”, el nuevo vehículo de la firma de inversión hotelera estadounidense Driftwood Capital.

De la mano de esta gestora, la AGF de Security entrará en la propiedad de cuatro hoteles en el Estado de Florida, Estados Unidos, ubicada en la denominada “costa espacial”, en las cercanías del Kennedy Space Center y la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

La AGF de Security buscará levantar entre US$ 50 millones y US$ 70 millones en sus feeder para el fondo maestro de Driftwood.

“Consiste en cuatro hoteles en la costa de Florida a la altura de Orlando en Cocoa Beach y Melborne, el Crowne Plaza y Hilton operando actualmente, el Element que entrará en operaciones en junio y, por último, un Westin que corresponde al desarrollo de un Hotel Full Service, el cual comenzará a ser construido durante el mes de julio”, detalló a DF el gerente general de la AGF Inversiones Security, Juan Pablo Lira.

El detalle de los dos feeder locales

El ejecutivo destacó que si bien “Driftwood SpaceCoast” busca reunir US$ 338 millones, desde los feeder locales de Security esperan levantar entre US$ 50 millones y US$ 70 millones para la estrategia.

Mientras que para participar del fondo maestro, la AGF chilena dispondrá de dos vehículos: uno de retorno preferente y otro subordinado al primero, pero que buscará tener una rentabilidad superior.

Para el preferente, se estima “un retorno máximo de US$ +12% anual y contará con distribuciones trimestrales de intereses”, detalló Lira.

Mientras que, para el subordinado, “se espera que los flujos proyectados deberían generar un retorno del orden de 28% anual”, añadió.

En tanto, se estima que el vehículo maestro tenga una duración de seis años, con posibilidad de tres prórrogas, de un año cada una.

Impulso aeroespacial

Para Driftwood y Security, el sector hotelero de la “costa espacial” ve su demanda impulsada por los lanzamientos aeroespaciales, con centros como Cabo Cañaveral, el Kennedy Space Center y Patrick Space Force Base.

“Generan un flujo significativo de personas que trabajan tanto en las fuerzas armadas como en diferentes actividades relacionadas al lanzamiento de cohetes al espacio”, destacó Lira.

En una presentación, Driftwood destacó que para 2028 se proyectan más de 300 lanzamientos, según información de Space Florida. De hecho, solo para 2024 se estima que habrá más de 90.

En ese contexto, el fundador, presidente y director ejecutivo de la gestora estadounidense, Carlos Rodríguez, destacó que a los turistas se suman, también, empresarios, que llegan, ingenieros y técnicos, según manifestó en un webinar para potenciales inversionistas.

Rodríguez añadió que el Puerto Cañaveral, “es ahora el primer puerto de cruceros del mundo, habiendo superado a Miami en esa distinción en 2022”.