Montaña rusa: el petróleo supera el nerviosismo geopolítico y cierra en mínimos desde enero tras decepcionantes cifras de empleo en EEUU

Los precios del petróleo cayeron el viernes a su mínimo desde enero, después de que datos mostraron que la economía estadounidense creó menos empleos de lo esperado el mes pasado, con los débiles datos económicos de China añadiendo más presión.

Los futuros del crudo Brent bajaron US$ 2,71, o un 3,41%, a US$ 76,81 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate perdieron US$ 2,79 dólares, o un 3,66%, a US$ 73,52.

En sus mínimos de sesión, ambos referenciales se hundieron más de US$ 3 por barril.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en julio y la tasa de desempleo avanzó al 4,3%, aumentando los temores de una posible recesión.

"Pasamos de un mercado impulsado por la demanda a uno geopolítico durante quizás dos días, luego nos desplomamos por completo con todos estos datos económicos", dijo Tim Snyder, economista jefe de Matador Economics.

Los datos económicos de China, principal importador de petróleo, y una encuesta que mostraba una actividad manufacturera más débil en Asia, Europa y Estados Unidos aumentaron el riesgo de una lenta recuperación económica mundial que lastraría el consumo.

La caída de la actividad manufacturera en China también inhibió los precios, sumándose a la preocupación por el crecimiento de la demanda, después de que datos de junio mostraron unas importaciones y una actividad de las refinerías inferiores a las del año anterior.

Las importaciones de crudo de Asia en julio cayeron a su nivel más bajo en dos años, afectadas por la débil demanda en China e India, mostraron datos de LSEG Oil Research.

Mientras, la producción de petróleo de la OPEP subió en julio, según una encuesta de Reuters, ya que un repunte en la oferta de Arabia Saudita y pequeños aumentos en otras partes compensaron el impacto de los recortes voluntarios de suministro en curso de otros miembros y la alianza más amplia OPEP+.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 26,70 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, 100.000 bpd más que en junio, según la encuesta basada en datos de envío e información de fuentes de la industria.

La OPEP+, en una reunión celebrada el jueves, no modificó su política de producción, incluido un plan para comenzar a deshacer un tope en los recortes de bombeo a partir de octubre.