Diputada Gael Yeomans (CS): “No habrá ganadores si se rechaza la reforma de pensiones, habrá solo perdedores y serán los jubilados”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, ha tenido días intensos en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que actualmente preside.

Dicha instancia ya inició la votación en particular, que continuará este viernes y se espera que concluya hasta su total despacho el lunes 22 de enero.

La parlamentaria respondió preguntas por escrito a Diario Financiero, donde anticipó el escenario que debiera ocurrir en la votación en la Sala, la que se realizaría la semana que viene.

Además, abordó algunas de las críticas que han realizado técnicos de distintos colores políticos en los últimos días a la propuesta de reorganización de la industria, como fue el caso del exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, quien durante su exposición en el Congreso, planteó sus dudas de si se deben dividirse las funciones en el sistema chileno y cuestionó el tiempo de transición que establece la reforma entre el actual sistema y el nuevo.

- Guillermo Larraín planteó esta semana que la transición de dos años es muy corta y que debiera ser al menos una década. ¿Qué espacio de cambio hay?

- Hoy, las AFP hacen de recaudador, fuerza de venta y gestor de carteras. Este menjunje es ineficiente.

Respeto la opinión de Guillermo Larraín, pero también creo que, por un lado, es importante que la autoridad que propone estos cambios se haga responsable de su materialización. Por eso el plazo de dos años me parece bien para que este Gobierno ejecute la reforma.

Por otro lado, hoy los resultados de las pensiones autofinanciadas y los gastos que realizan las AFP son argumentos de peso para que la ciudadanía considere que no deben haber AFP. Entonces, si hay condiciones técnicas y el conocimiento necesario, ¿por qué mantenerlas por toda una década?



- ¿Están los votos para aprobar la idea de legislar en la Sala, sin hacer cambios a la última propuesta que está sobre la mesa?

- Lo veo complejo, sobre todo por la postura bastante inexplicable que ha tomado Chile Vamos de incluso oponerse a la idea de legislar una reforma de pensiones.Y no estamos en posición de jugar con la suerte de ir justos con la votación del oficialismo y el centro a ver si se aprueba la idea de legislar. No habrá ganadores si se rechaza esta reforma de pensiones, habrá solo perdedores. Y serán las jubiladas, jubilados y el país en general.

Ceder para alcanzar un acuerdo



¿Le acomoda la fórmula de 3% y 3% en la cotización adicional?

- Nosotros estábamos por otra propuesta, que era tener un 6% en el Seguro Social. Que avanzáramos en un sistema de pensiones más equilibrado, con el 10,5% en las cuentas individuales y el 6% en Seguridad Social, tal como es en la mayoría de los países del mundo y que permite tener un pilar potente que incluya solidaridad, que introduzca una lógica país, de apoyo mutuo y recíproco en la vejez y no solamente nos rasquemos con nuestras propias uñas.

En la necesidad de llegar a acuerdos cedimos a la fórmula de 3% (capitalización) y 3% (Seguro Social), porque entendemos que más allá de nuestras pretensiones iniciales, el objetivo final es tener una reforma para mejorar la vida de los pensionados.

- En la discusión en particular en la Sala, ¿qué aspectos podrían no contar con los votos necesarios?

- Chile Vamos, a pesar de señalar que estaba de acuerdo con varios puntos de la reforma de pensiones, anunciaron que iban a votar todo en contra. Eso me parece por lo menos mezquino e inexplicable. Ahora bien, tenemos acuerdo en el resto de las materias con las demás bancadas, que espero que se cumpla.

El fin de las AFP y la separación de la industria, el destino del 3% y 3%, el cambio de las comisiones, de los fondos generacionales. Por supuesto que tenemos una especial preocupación, sobre todo luego de lo que pasó con la reforma tributaria, pero espero que se cumplan esos acuerdos.

Vamos a seguir dialogando con todos los que estén disponibles para que así sea. Pero insisto: no podemos jugar al azar en una votación tan importante. Nadie debería votar en contra de aumentar las pensiones, de tener una reforma.



-¿Qué espacios ve para poder llegar a un acuerdo?

- Hoy, el primer objetivo que tiene el Congreso es subir las pensiones de los actuales y futuros jubilados, de quienes tienen PGU y también de quienes no.

El Gobierno hizo una propuesta que nos parece correcta, que cumple con el objetivo de subir las pensiones, de disminuir las brechas entre hombres y mujeres, de promover la formalidad. Esa propuesta ha ido variando, porque es necesario que haya acuerdos con el resto de las bancadas. Sin embargo, aun cediendo -para tener reforma y subir las pensiones- la derecha no ha cedido un solo milímetro la postura que tienen desde marzo de 2022.

El Gobierno ya ha cedido, quienes tienen que hacer un gesto es Chile Vamos.