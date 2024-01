Una exministra, exejecutivos y una exconvencional: los nuevos inscritos en registro de directores de AFP

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aunque los ojos de las AFP están puestos en la tramitación de la reforma previsional en el Congreso, en paralelo, las administradoras continúan con sus labores tradicionales. Una de ellas es la elección de directores en las empresas donde los fondos de pensiones tienen una posición accionaria relevante.

Como todos los años, en el verano las AFP trabajan junto a un headhunter -este año Seminarium- al que le dieron el mandato de levantar propuestas de candidatos a directores en las empresas de cara a las juntas de accionistas de 2024.

Mientras eso ocurre, el registro de directores que lleva la Superintendencia de Pensiones, repositorio donde los candidatos (as) a directores se inscriben para ser elegidos por las AFP, se sigue alargando.

El repositorio de la Superintendencia es una instancia obligatoria para quienes quisieran postular y el objetivo es proveer a las AFP de una base de personas que cumplan con los requisitos legales para ser ser elegido director.

El listado tiene más de 500 personas inscritas y desde septiembre a la fecha, se han sumado 29 nuevos nombres.

Según publicó recientemente DF, de las 79 sociedades anónimas abiertas donde las AFP tienen inversiones, en cerca de 30 correspondería renovar directorio, aunque este número podría variar a medida que se acerquen las fechas de las juntas y se mantengan los porcentajes accionarios.

No obstante, lo anterior no quiere decir que las administradoras deberán tener candidatos para todas estas empresas, pues dependerá de la posición que tengan hasta ese momento en esas firmas, lo que determinará si les alcanza o no para nombrar un director independiente.

Cencoshopp, Salfacorp, Sigdo Koopers (SK), Camanchaca, SM-Saam y SMU figuran entre las empresas donde las administradoras de fondos de pensiones deberán buscar directores para designar.

Nuevos candidatos

Los inversionistas institucionales juegan un rol crucial a la hora de equilibrar los poderes entre los controladores de las firmas y sus inversionistas. Esa será la tarea que deberán desempeñar quienes sean escogidos por las AFP.

Entre las nuevas incorporaciones al listado de la Superintendencia de Pensiones figuran la exministra del Trabajo y Previsión Social en Piñera II, María José Zaldívar, quien también ha estado ligada a las temáticas de pensiones en su carrera profesional.

La abogada figura como una de las últimas nuevas inscripciones en el registro, donde cada candidato que desea sumarse debe hacerlo con clave única. Así, Zaldívar ingresó el 4 de diciembre de 2023 al listado.

En el mercado aclaran que, dado que ocupa la presidencia de la Asociación de Supermercados, la exautoridad no podría postular a empresas relacionadas al rubro retail, como SMU y Cencoshopp.

En agosto de 2023, se sumó al registro de directores la exconvencional UDI y ex subsecretaria de Carabineros (Piñera I) y de Niñez (Piñera II), Carol Bown.

Otra convencional que también aparece, pero que ya estaba en el listado en el último proceso -pues ingresó en febrero de 2023- es la abogada constitucionalista Constanza Hube, también de la UDI.

Dentro de los nombres que también han ingresado destacan exejecutivos y ejecutivos que provienen del mundo financiero y empresarial.

En el registro se destaca el ingreso de María Teresita González Larraín (Compass Group); Carolina Grünwald (MBI, Inversiones); Máximo Latorre (presidente de Prudential AGF y exBICE); y Jaime Maluk (exCEO de EuroAmerica Corredora de Bolsa y actualmente en Bicentenario Capital).

Estas personas ingresaron a partir de mayo de 2023, mes posterior al término del período que concentra las juntas de accionistas donde se renovaron y nombraron los directores que correspondían a 2023.

Otro actor conocido en el mundo de las finanzas es el economista y panelista del programa “Más Que Números” de Radio Infinita, Patricio Eskenazi (exPenta), quien ingresó en noviembre de 2023.

Por el lado empresarial, también destaca el exCEO de Transbank, Alejandro Herrera; Cristóbal Irarrázabal, exgerente general corporativo de Tottus y exgerente general de Falabella Perú, quien además es actual director del conglomerado de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y Previred.

Además, ingresó José Luis Irarrázaval, exgerente general de Empresas Iansa, quien ya ha sido director de empresas.

Perfil de los inscritos

Dentro de los más de 500 nombres que forman parte del listado, los perfiles que más se repiten son de abogados e ingenieros.

Pero además, hay varios integrantes del registro que cuentan con una carrera como directores de empresas.