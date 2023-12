AFP buscan directores para el próximo año en Cencoshopp, SMU, SK, Saam, Salfacorp y Camanchaca

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cerca de tres meses quedan para que comience la temporada de juntas de accionistas y con ello la renovación -parcial o completa- de directorios de sociedades anónimas abiertas.

Al igual que en períodos anteriores, las AFP, en su calidad de inversionista institucional relevante, podrán proponer y en algunos casos ejecutar cambios en las mesas directivas de grandes empresas chilenas.

Las administradoras ya se están preparando para escoger a sus representantes donde los fondos de pensiones tienen posiciones relevantes. Para realizar la elección de candidatos, la Asociación de AFP realiza una licitación por medio de la cual le encarga el proceso a un headhunter que efectúa el levantamiento y propone a las administradoras a las personas más idóneas.

Hay otras firmas donde las AFP también podrían poner directores independientes, según la participación que tengan a la fecha de la junta. En algunas, por ejemplo, podrían contar con el apoyo de otros minoritarios para tener un representante.

Seminarium, un viejo conocido

Distintas fuentes del sector confirmaron a DF que para el período que se avecina, la licitación quedó en manos de Seminarium tras un concurso en que habrían participado más de 10 grandes consultoras de recursos humanos.

Se trata de una tarea que no es desconocida para la empresa especializada en búsqueda y selección de talentos, pues ya había realizado el proceso en cuatro oportunidades, como por ejemplo en el período 2008-2010 o en 2013.

La licitación está adjudicada para 2024, sin embargo, en la industria explicaron que si la firma realiza un trabajo que deja satisfecho al mandante, se renovará por un segundo año. En los últimos años (2021- 2023), por ejemplo, la tarea la llevó a cabo Amrop.

Según información preliminar hasta la fecha, de las 79 sociedades anónimas abiertas donde tienen inversión de fondos de pensiones, en cerca de 30 correspondería renovar directorio, aunque este número podría variar a medida que se acerque las fechas de las juntas y se mantengan los porcentajes accionarios.

No obstante, lo anterior no quiere decir que las administradoras deberán tener candidatos para todas estas empresas, pues dependerá de la posición que tengan hasta ese momento en esas firmas, lo que determinará si les alcanza o no para nombrar un director independiente.

Fuentes de la industria señalaron que Cencoshopp, Salfacorp, Sigdo Koopers (SK), Camanchaca, SM-Saam y SMU figuran entre las empresas donde las administradoras de fondos de pensiones deberán buscar directores para designar.

Cencosud Shopping es una de las firmas donde las AFP tienen una presencia alta, cercana al 19%. Por su parte, hasta noviembre, en Salfacorp y Sigdo Koppers poseían más del 10%.

En algunas firmas las AFP tienen posiciones menores y aún está la duda si lograrán los votos necesarios junto a otros accionistas minoritarios para instalar a un director en la mesa.

A diferencia de 2023, este año podría ser especialmente relevante en materia del número de empresas en que deban escoger representantes.

Según explican en la industria, lo anterior se estaría dando porque en esta oportunidad habrá una serie de small caps -empresas cuya capitalización bursátil es menor- donde las AFP no poseen un monto de inversión muy relevante, podrían participar de las juntas.

Perfil del candidato

Los inversionistas institucionales juegan un rol crucial a la hora de equilibrar los poderes entre la administración de las firmas y sus inversionistas.

Para ello, la búsqueda del candidato más idóneo está centrada en un profesional con experiencia. Así, fuentes de la industria señalaron que el perfil apuntaría a personas más bien sénior, que hayan sido directores de grandes compañías o se hayan desempeñado como gerentes generales de empresas.

Uno de los desafíos permanentes en la búsqueda de nombres y que no dejará de ser un factor a considerar en esta oportunidad es poder sumar más mujeres en los procesos.

En todo caso, en la industria recalcaron que el perfil también dependerá del tipo de empresa en la que las AFP puedan nombrar directores independientes con su voto.

Verano en la búsqueda

Los meses previos a las juntas de accionistas, tanto el headhunter a cargo como las AFP trabajan en la selección de candidatos, proceso que ya comenzó y que seguirá realizándose durante los meses de enero y febrero.

El rol de la firma de selección es proponer un listado, el que es analizado en un comité especializado compuesto por ejecutivos de las AFP que revisa acuciosamente los perfiles de los candidatos y toma la determinación acerca de los nombres que propondrán en las juntas de accionistas, según corresponda.