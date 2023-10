Deuda de ENAP: gasto público y la Fed pesan sobre bonos en dólares de la petrolera estatal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La exigencia fiscal en Chile, junto con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, están afectando negativamente a los bonos de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que se transan en el mercado internacional.

El bono de ENAP a 14 años en dólares se cotiza en 69 centavos, frente a la marca de 100 que equivale al valor de emisión. Involucra un capital de US$ 600 millones en circulación, el que deberá pagarse en su totalidad cuando venza en 2047 (tipo bullet, vale decir en que se paga todo el capital al momento del vencimiento).

El papel ha caído cerca de 10% en lo que va de 2023 y exhibe una tasa de interés de 7,23%. Según un compilado de Bloomberg en base a las notas de Moody's, S&P y Fitch, la nota crediticia compuesta sobre ENAP es de BBB-. El resto de sus bonos en dólares también pierden terreno, aunque con mejores precios.

"Se observa estabilidad en las evaluaciones de riesgo de la empresa, como por ejemplo se ve en las últimas evaluaciones de las clasificadoras Fitch y Moody's. Los otros factores señalados están fuera de nuestro alcance", dijeron desde ENAP al ser consultada por los valores de sus emisiones.

Marcas coyunturales

"El precio refleja, en primer lugar el contexto de tasas de interés en dólares cada vez más altas y, en segundo lugar, el creciente riesgo de deterioro de la salud financiera y presión sobre el flujo de caja que tendrá el anuncio de pago de dividendos con cargo a las utilidades de la compañía para el año 2023 y 2024", dijo a DF el trader de renta fija en Fynsa, Adolfo Erpel.

Recientemente, ENAP formalizó un retiro anticipado de utilidades por US$ 400 millones, asociadas a los ejercicios de estos dos años, a solicitud del Ministerio de Hacienda y en un contexto marcado por la previsión de un mayor gasto presupuestario en Chile.

El subgerente de renta fija de Vector Capital, Agustín Lara, señaló que el bono está "principalmente traccionado, como toda la renta fija, por la caída luego de la gran liquidación de bonos del Tesoro de EEUU desde abril de 2022", y reparó en que "el sector está afectado por la disminución de inventarios y el alza de precios".

Los bonos de Hacienda en dólares a 10 años rondan los 80 centavos. Los más depreciados son los títulos a 30 años, que se negocian a 63 centavos, afectados directamente por el auge de las tasas largas que muestran los bonos del Tesoro estadounidense.

Según Erpel, "los factores principales detrás del desempeño son la poca liquidez de la emisión en un contexto más difícil para que los agentes puedan tomar posición en el bono, debido a que se exige una tasa de interés mayor dado el vencimiento en el año 2047, y en mayor medida el aumento en el riesgo de crédito de la compañía luego del anuncio de pago de dividendos por parte de Hacienda, que significaría un impacto importante en los ratios de liquidez y solvencia".

Al cierre del primer semestre, los pasivos corrientes de ENAP se cifraron en US$ 1.544 millones y los no corrientes en US$ 4.319 millones, ambos levemente más bajos respecto del final de 2022. Los bonos internacionales totalizan US$ 3.040 millones.

Notas de Fitch

El director de clasificaciones corporativas para Latinoamérica de Fitch Ratings, José Ramón Río, señaló a DF que la mirada de la firma sobre ENAP no ha variado desde que en agosto ratificó sus clasificaciones internacionales de riesgo emisor y nacionales en A- y AAA(cl), respectivamente, con perspectiva Estable.

"Durante los últimos 13 años, el Gobierno ha renunciado al derecho a percibir dividendos de las filiales de ENAP, lo que ha reforzado la estructura de capital de la empresa. Además, el gobierno tiene un historial de US$ 650 millones en inyecciones de capital", repasó.

A juicio de Río, "estas acciones han resultado en un fortalecimiento de la porción de patrimonio atribuible al accionista controlador que alcanza a más de US$ 1.600 millones a diciembre de 2022. Dados los buenos resultados históricos de 2022 y las expectativas de que 2023 presente un sólido desempeño operacional similar, ENAP se encuentra en una posición financiera mucho más robusta para distribuir dividendos".

Con todo, la agencia calificadora declinó comentar las fluctuaciones de los bonos de ENAP en el mercado financiero.

Por su parte, Erpel alertó que "el Ebitda de ENAP en el primer semestre cayó 11% versus el mismo período del año anterior, y el ratio deuda neta sobre Ebitda tuvo un punto de inflexión, subiendo a 3,1 versus el 2,5 del primer trimestre de 2023", y estimó que "hay espacio para que incluso pueda seguir cayendo el precio del bono".

Precios del crudo

ENAP también debe lidiar con el aumento de los precios del crudo. El petróleo Brent se acercó en septiembre a los US$ 100 el barril, aunque en los últimos días ha caído con fuerza a niveles de US$ 85 por barril. Para la estatal, la clave son los márgenes de refinación.

"El Grupo ENAP importa en promedio aproximadamente 5,5 millones de barriles de petróleo crudo mensuales. Una caída de US$ 1 por barril en el precio de la canasta de productos durante el ciclo de inventario de refinación, tiene un efecto inmediato de US$ 5,5 millones en el margen bruto", estimó la firma en sus estados financieros.

Detalló que "como estrategia central para enfrentar el riesgo de variación del margen de refinación, Grupo ENAP ha orientado sus inversiones al incremento de su flexibilidad productiva. Hasta ahora no se han contratado derivados financieros para fijar el margen de refinación, pero se están monitoreando permanentemente los niveles de precio del mercado".