El extraño mundo de los beneficios laborales

Pilita Clark

El bufete de abogados londinense Slaughter & May, con sus 137 años de historia, es tan de la vieja escuela que sus socios tienen su propio comedor y, hasta hace poco, usar zapatos marrones se consideraba un absoluto tabú. Por eso, en 2022, cuando la firma anunció un programa piloto para permitir que los empleados llevaran a sus perros al trabajo -como una de esas modernas empresas tecnológicas-, la noticia causó un gran revuelo.

Soy partidaria de los perros -y de los gatos, ya que estamos-, aunque solo de aquellos que cumplen ciertos estándares de tamaño (robustos) y temperamento (obedientes e incondicionalmente cariñosos). Por eso, me alegró cuando supe que la política de la firma se volvió permanente, aunque solo un día al mes.

Las empresas están recortando beneficios, pero es poco probable que los trabajadores extrañen algunos.

Últimamente, sin embargo, me he preguntado si incluso esta medida perduraría en un mundo en el que los beneficios laborales propios de la era pandémica parecen estar desvaneciéndose tan rápido como tardas en decir: “Mandato de regreso a la oficina”.

Y, efectivamente, cuando llamé a Slaughter & May el otro día, me enteré de que la política ya no existía. Esto sitúa al bufete en sintonía con la tendencia actual, en un momento en que los empleadores están recortando los beneficios para el personal. Lo curioso es que, tal vez, a los empleados no les importe tanto como pensarías.

El porcentaje de ofertas de empleo en el Reino Unido publicadas en el portal Indeed que mencionan al menos un tipo de beneficio -guardería, desarrollo profesional o ayuda para el transporte- se situó en 65% en septiembre, cifra inferior al 67% de un año antes, aunque sigue siendo casi el triple de 2018. Las normas sobre los perros podrían ayudar a explicar este descenso.

Flexa, un portal de empleo que pone en contacto a empleadores y candidatos de empleo basado en requisitos específicos del lugar de trabajo, señala que la proporción de empresas que utilizan su plataforma y que ofrecían oficinas abiertas para perros cayó 28%en los 12 meses previos a marzo de 2026, frente a igual lapso de 2023.

Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que buscaron activamente un empleo que permitiera la presencia de perros experimentó una caída aún mayor: 54%. También ha disminuido la demanda de otros beneficios, como la posibilidad de salir temprano los viernes de verano y las vacaciones ilimitadas.

Sin embargo, el panorama es muy distinto cuando se trata de horarios totalmente flexibles, desarrollo personal y, especialmente, seguro médico. En estos ámbitos, la oferta por parte de los empleadores ha aumentado, mientras que la demanda de los empleados se ha disparado. Esto sugiere que los beneficios relacionados con el estilo de vida ya no influyen tanto en la elección de un empleo, según Molly Johnson-Jones, cofundadora de Flexa. “La gente está priorizando la seguridad, el desarrollo profesional y el control sobre su tiempo por encima de los beneficios adicionales”.

No obstante, la particularidad de estos beneficios es que, una vez ofrecidos, resulta difícil retirarlos, aunque apenas se utilicen.

Algunos beneficios -incluyendo ciertos procedimientos de fertilidad, como los análisis de esperma- son utilizados por menos del 1% de la plantilla, según datos de Heka, una plataforma que ayuda a los empleadores a ofrecer beneficios a los empleados. Según Heka, los empleados se sienten desencantados con lo que a menudo perciben como beneficios irrelevantes o meramente efectista. Mientras tanto, los empleadores están empezando a tomar conciencia de que lo que los empleados dicen desear a menudo difiere de lo que realmente utilizan.

Volviendo a las políticas sobre la presencia de perros en el trabajo: puede que ya no tengan el mismo auge de antaño, pero los dueños de canes no tienen por qué desesperar. Algunas de las empresas más destacadas del mundo empresarial siguen siendo partidarias incondicionales de los entornos de trabajo que son amigables con los perros. Las políticas de permitir que los empleados traigan a sus perros a la oficina de Google han sido una parte “muy apreciada” de su cultura corporativa durante décadas; en la mayoría de sus oficinas disponen de bebederos y comida en “estaciones para mascotas”.

La situación es similar en Mars, el fabricante de barritas de chocolate y líder indiscutible en el sector de la alimentación para mascotas. En sus oficinas del centro de Londres se permite la entrada de perros desde hace casi una década, y desde hace aún más tiempo en otras de sus sedes. Los canes disponen de sus propias tarjetas de acceso, y sus dueños tienen derecho a 10 horas de permiso remunerado para ayudar a sus nuevas mascotas a adaptarse al entorno.

Tales cosas pueden parecer nimiedades cuando la amenaza de la IA “devoradora de empleos” y las crisis en el Medio Oriente hacen que nos sintamos afortunados del simple hecho de tener un trabajo. Otros beneficios son, obviamente, más valorados. Pero cualquier cosa que ayude a aliviar el estrés no es poca cosa en un mundo laboral incierto que muestra escasos signos de mejorar a corto plazo.