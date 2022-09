OPINIÓN Ingrid Lira: La muerte de las marcas

Si te lo paso un viernes, ¿sería posible tenerlo para el lunes?

Allí va, lo urgente convirtiendo una oportunidad en una crisis, mientras en la presentación urgente que preparamos, estamos escribiendo que la crisis es una oportunidad.

Como no alcanzamos almorzar, abrimos nuestro refrigerador que no congela bien mientras pensamos que las cosas ya no duran tanto como antes, y pellizcamos la comida rápida que quedó de las horas extras que trabajamos anoche para alcanzar a llegar.

Con la guata apretada. El colon irritable. Ansiosos por empezar lo que aún no empieza, porque aún no hemos terminado lo que ya empezamos; llegamos atrasados a la reunión para presentar la campaña de publicidad, disculpándonos por llegar tarde con la excusa de que “nos subimos a un Uber que decía estar a 3 minutos pero que en verdad estaba a 6.”

Ya en la reunión, mientras se presenta la campaña, uno de los asistentes piensa:

“Se están demorando mucho en llegar a la idea”, ávido por revisar la propuesta del comercial de 30 segundos, una reducción a 15 segundos que sería ideal si pudiera quedar en 10. El mismo que aprueba las ideas, no necesariamente porque le gusten, si no porque tiene que salir al aire.

El formato de la campaña que más se termina viendo es un video en youtube que vende el producto en 6 segundos, antes de que quien lo ve pueda apretar el botón “saltar publicidad”, momento que por cierto, se le hace eterno.

Probablemente antes de ese botón, hubo toda una campaña que se articuló bajo el botón “para ayer”. Y no hay propósito, identidad, propuesta y experiencia de marca que sea eficiente cuando no hay tiempo para entender que a lo que hay que llegar es a una audiencia y no a un plazo.

Conoce más sobre el estudio Total Brands aquí: /total-brands