Tega Industries concreta adquisición a nivel global de Molycop por US$ 1.500 millones: ambas empresas tienen operaciones en Chile
Mientras que la unidad local de Molycop era un importante cliente de Huachipato, con fuerte presencia en Biobío, Tega, originaria de India, anunció en abril una expansión de capacidad de 25% en su planta de Quilicura.
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En una operación histórica que redefine el mercado mundial de insumos para la minería, la compañía india Tega Industries Ltd. concretó la adquisición de Molycop, una compañía global con importante presencia en Chile, por US$ 1.500 millones.
La transacción, realizada en conjunto con el fondo de inversión Apollo Global Management (Apollo Funds), consolida a la firma compradora como un actor dominante en la cadena de valor minera.
La fusión adquiere especial relevancia para el mercado nacional y la zona centro-sur de Chile. Cabe recordar que Moly-Cop Chile S.A., especializada en la fabricación de bolas de acero para la molienda minera, era uno de los principales clientes de Siderúrgica Huachipato en la Región del Biobío, hasta que la filial de CAP cerró sus operaciones, en septiembre de 2024. Eso, hasta que esta semana CAP confirmó su regreso a las operaciones bajo un acuerdo con Aceros Aza.
La operación ya venía dando señales de influir en el mercado local, ya que Tega anunció en abril una expansión de capacidad de 25% en su planta en Qulicura para hacer frente a mayores volúmenes.
Red global y sinergias estratégicas
Tega, que por estos días se encuentra celebrando medio siglo de existencia, aportará al acuerdo su experiencia en revestimientos para molinos, mientras que Molycop sumará su liderazgo mundial en medios de molienda, generando sinergias de ingresos proyectadas entre 20% y 25% en los próximos 24 meses.
A nivel de infraestructura, las 13 plantas de fabricación y tres empresas conjuntas de Molycop (con activos en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Australia) se sumarán a la consolidada presencia de Tega en Europa, Medio Oriente y África. En total, la entidad combinada operará 26 centros de producción a nivel mundial.
Reacciones
Mehul Mohanka, director general y director ejecutivo del Grupo Tega Industries, destacó el valor de la operación: “Completar esta adquisición en nuestro aniversario número 50 es tanto simbólico como estratégico. La envergadura de Molycop, su oferta tecnológica y sus sólidas relaciones con clientes complementan la cultura de innovación y la amplitud de la cartera de productos de Tega”.
Por su parte, Jim Anderson, director ejecutivo de Molycop, señaló que “el cierre de esta transacción representa un hito fundamental. La asociación con Tega y Apollo Funds posiciona a la empresa para su próxima fase de creación de valor”.
Tras el cierre de la compra, Tega Industries se convierte en el accionista mayoritario de Molycop, mientras que Apollo Funds asume una participación minoritaria pero significativa.
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