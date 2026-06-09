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Tega Industries concreta adquisición a nivel global de Molycop por US$ 1.500 millones: ambas empresas tienen operaciones en Chile

Mientras que la unidad local de Molycop era un importante cliente de Huachipato, con fuerte presencia en Biobío, Tega, originaria de India, anunció en abril una expansión de capacidad de 25% en su planta de Quilicura.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 19:30 hrs.

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<p>Tega Industries concreta adquisición a nivel global de Molycop por US$ 1.500 millones: ambas empresas tienen operaciones en Chile</p>

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