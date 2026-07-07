Trabajadores de Salmones Camanchaca inicia huelga legal en Tomé, exigen mejoras salariales y redistribución de ganancias
La movilización que comenzó a partir de la medianoche de este lunes, tiene la adhesión de 99,4% del Sindicato 1 los trabajadores de la planta en Biobío. Desde el sindicato declaran que el crecimiento de la empresa no se han visto reflejados en sus sueldos.
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El Sindicato Nº 1 de Salmones Camanchaca S.A. acordó una huelga legal a partir de la medianoche de este lunes. La medida fue adoptada luego de que concluyeran sin éxito los procesos de negociación colectiva y de mediación obligatoria entre la empresa y sus trabajadores.
De acuerdo con el comunicado oficial por la agrupación sindical, a la movilización se ha plegado el 99,46% de los trabajadores de este estamento, quienes votaron a favor de la paralización, que busca ejercer presión ante la compañía por mejoras laborales, como sus remuneraciones.
Equidad salarial
De acuerdo al documento, el sindicato apela a que el éxito económico y de posicionamiento en los mercados internacionales de la compañía, se vea reflejado en los ingresos de los operarios.
“Salmones Camanchaca mantiene una posición relevante en la industria salmonera mundial, con importantes inversiones, presencia en mercados internacionales y altos estándares de producción. Creemos que ese crecimiento también debe reflejarse en quienes constituyen el principal motor de la empresa: sus trabajadores”, declararon.
En esa línea, los representantes del sindicato hicieron hincapié en que “el desarrollo empresarial debe ir de la mano con las relaciones laborales basadas en el respeto, la dignidad y una distribución más justa de beneficios”.
Disposición al diálogo
Pese a la amplitud de la convocatoria, desde la dirigencia aclararon que la huelga representa el último recurso contemplado por la legislación laboral tras haberse agotado las instancias de diálogo constructivo.
"Lamentamos haber llegado a esta etapa, pero asumiremos este proceso con responsabilidad, organización y respeto, manteniendo siempre nuestra disposición a retomar las conversaciones si existe una voluntad real de avanzar hacia un acuerdo justo", señala el comunicado.
Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a la comunidad de Tomé para comprender que la movilización no busca perjudicar la continuidad de la firma, “sino defender legítimamente los derechos y la dignidad de quienes, con su trabajo diario, contribuyen al éxito de Salmones Camanchaca”.
Al cierre de esta nota, fuentes de la compañía, señalaron que se mantiene la disposición al diálogo con los trabajadores paralizados.
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