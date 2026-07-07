MOP ingresa a evaluación ambiental proyecto Costanera Ribera Sur del Biobío, que contempla inversión de casi US$ 400 millones

El corredor permitirá conectar bordeando el río Biobío los siete kilómetros que separan el Puente Bicentenario con el Puente Industrial en Concepción, en el sector de San Pedro de la Paz.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad, ingreso a el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Av. Costanera Ribera Sur del Río Biobío en San Pedro de la Paz”, iniciativa que unirá los siete kilómetros que separan los Puentes Bicentenario e Industrial en Concepción y cuyo costo estimado representa una inversión de US$ 398 millones.

El corredor se encuentra en etapa de admisión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y no sólo representa una de las obras de infraestructura vial más relevantes en cuanto presupuesto, sino una oportunidad para mejorar la competitividad de la intercomuna al reducir los tiempos de desplazamiento, tanto de la carga como de vehículos livianos.

Para el seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, la construcción de la Costanera Sur constituye “una muy buena noticia para la región del Biobío. Estamos a la espera de la admisibilidad de este proyecto para así continuar con los distintos procesos que nos permitirán obtener la respectiva RCA, para posteriormente poder licitar y construir esta anhelada obra”.

"Esta es una muy buena noticia para San Pedro de la Paz. Desde el primer día de nuestra administración hemos estado impulsando este proyecto porque entendemos que no es sólo una nueva carretera, sino una obra estratégica para el futuro de nuestra comuna.”, declaró el alcalde Juan Pablo Spoerer, quien agregó que “confiamos en que este proceso avance con la mayor celeridad posible, porque San Pedro necesita con urgencia una solución estructural a los problemas de conectividad que enfrentan miles de vecinos todos los días”.

Impactos ambientales

Uno de los aspectos clave del EIA apunta a que el proyecto está en línea con la Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío y al Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de San Pedro de la Paz.

Piña agregó que “este proyecto tiene un fuerte acento en paisajismo, integración urbana y seguridad vial, y además aportará a la competitividad logística regional al conectar estratégicamente la Ruta de la Madera con los flujos productivos locales”.

Sin embargo y dado que el trazado podría alterar los cuerpos de agua y la ejecución de las obras incidir en áreas protegidas y humedales urbanos, el MOP optó por la presentación de un EIA completo, el formato más exigente de tramitación ambiental en Chile.

Al respecto, Spoerer reiteró que “como alcalde, voy a estar encima de este proyecto en cada una de sus etapas, haciendo seguimiento permanente para que su tramitación avance y no siga acumulando retrasos. Nuestro compromiso es que esta iniciativa deje de ser una promesa y comience a convertirse en una realidad. Los vecinos de San Pedro de la Paz llevan demasiados años esperando esta obra y no vamos a bajar los brazos hasta verla iniciar su construcción”.

De acuerdo con la información ingresada al SEIA, la fase de construcción de la nueva arteria, demandará una mano de obra promedio de 440 trabajadores, alcanzando un peak de 670 puestos de trabajo durante los períodos de mayor demanda. Una vez operativa, la vía requerirá entre 15 y 25 personas para su mantención y funcionamiento continuo.

El SEA deberá resolver en los próximos días la admisibilidad del proyecto. De ser acogido a trámite, se dará inicio formal al proceso de evaluación que definirá los compromisos de mitigación, compensación y reparación exigidos al Estado para materializar esta megaobra.