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Falabella elige a Viña del Mar para abrir la primera tienda “stand alone” de su formato de belleza Beauty F

Hasta ahora, la marca de belleza solo disponía de espacios dentro de las tiendas por departamento. Tras su lanzamiento, a fines de 2025, el nuevo formato ya cuenta con cinco locales, de los cuales sólo uno está en regiones. Pero de las próximas siete inauguraciones proyectadas a noviembre, seis serán fuera de la capital.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 09:45 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte FALABELLA Viña del Mar Retail expansión marcas consumo Perú Colombia
<p>Falabella elige a Viña del Mar para abrir la primera tienda “stand alone” de su formato de belleza Beauty F</p>

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