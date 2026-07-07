Falabella elige a Viña del Mar para abrir la primera tienda “stand alone” de su formato de belleza Beauty F

Hasta ahora, la marca de belleza solo disponía de espacios dentro de las tiendas por departamento. Tras su lanzamiento, a fines de 2025, el nuevo formato ya cuenta con cinco locales, de los cuales sólo uno está en regiones. Pero de las próximas siete inauguraciones proyectadas a noviembre, seis serán fuera de la capital.

Beauty F, la marca de Falabella especializada en belleza, comienza a volar con alas propias.

El proyecto arrancó a fines de 2025 con la apertura simultánea de tres locales, en Mall Plaza Vespucio y Parque Arauco, en Santiago, y en Espacio Urbano, en Viña del Mar. Y en mayo de este año se sumaron dos aperturas, en Alto Las Condes y Costanera Center, también en la capital, con lo que la marca alcanzó cinco espacios en Chile.

Entre julio y noviembre, Falabella proyecta abrir otras siete tiendas adicionales, entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones, con lo que el total llegaría a 12 espacios Beauty F en el país. "La positiva recepción de nuestros clientes nos ha permitido acelerar nuestro plan de expansión", señaló la gerente corporativa de belleza de Falabella, Denise Tarzijan. “El 1 de agosto abrirá Beauty F en Falabella Plaza Oeste. Y durante el segundo semestre tendremos seis aperturas en el norte y sur del país”.

Nueva etapa

Hasta ahora, sin embargo, todos los espacios Beauty F habían operado bajo una lógica de shop in shop, es decir, dentro de otra tienda de Falabella. Sin embargo, eso cambiará pronto, porque Tarzijan adelantó a DF Regiones que durante el segundo semestre de este año la empresa abrirá su primer Beauty F bajo el modelo stand alone, es decir, como un local autónomo, no integrado a una tienda, y que su debut bajo este esquema será en Viña del Mar.

"Estamos desarrollando el formato stand alone, el cual nos permitirá ampliar la propuesta de marcas y servicios, además de profundizar la experiencia que hoy ofrecemos”, explicó Tarzijan. “Nuestra expectativa es concretar la apertura de la primera tienda bajo este formato durante octubre de este año, específicamente en Viña del Mar", precisó.

Según la ejecutiva, la lógica detrás de este modelo es complementar la propuesta de belleza de Falabella y acercarla a nuevos clientes y públicos. Por eso, estas tiendas se ubicarán en sectores donde Falabella no cuenta con presencia física o donde el formato shop in shop no es viable.

"En Falabella buscamos acercar a nuestros clientes las últimas tendencias del mundo de la belleza a través de una propuesta especializada, que combina marcas internacionales, asesoría experta y una experiencia de compra pensada para descubrir, probar e inspirarse", destacó la gerente corporativa. “Beauty F refleja esa apuesta y fortalece nuestro posicionamiento como destino de belleza en la región”.

Ya en 2025, como parte de la inauguración de la nueva tienda Falabella en Espacio Urbano, Viña del Mar había sido también la ciudad elegida para el primer paso de Beuty F en regiones. "La recepción de los clientes ha sido muy positiva y reafirma el interés que existe por este formato, lo que nos ha dado la confianza para acelerar nuestro plan de expansión hacia nuevas ciudades y regiones".

La compañía también está replicando la apuesta fuera del país. En Perú opera cuatro espacios bajo el nombre Glow Bar y proyecta terminar 2026 con 10 puntos. En Colombia, en tanto, donde cuenta con tres, apunta a llegar a seis.

Jóvenes y mujeres

Actualmente, cada local Beauty F ocupa una superficie de entre 120 metros cuadrados (m2) y 200 m2, y cuenta con un catálogo de cerca de 90 marcas. La cadena reúne productos de maquillaje, skincare, cuidado capilar, bodycare, fragancias y herramientas de belleza, con un portafolio que incluye nombres como Drunk Elephant, Fenty Beauty, The Ordinary, Pupa Milano y K18, entre otros.

Respecto de su público demográfico, cerca de 20% de quienes visitan Beauty F son jóvenes de entre 18 y 35 años y de ellos, el 85% corresponden a mujeres.

La propuesta considera zonas para probar productos, atención personalizada y asesoría experta, en línea con el crecimiento del cuidado personal y la búsqueda de experiencias más especializadas en belleza.

Dentro de las categorías que están empujando la demanda, desde la compañía destacan el skincare coreano y el cuidado capilar, dos segmentos que han ganado fuerza en el consumo de belleza y que forman parte del portafolio que Falabella busca ampliar con Beauty F.