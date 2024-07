India, la gran apuesta de los exportadores chilenos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un mercado potencial de 1.400 millones de personas, que se estima crecerá a una tasa promedio de 7% los próximos años y una inflación moderada en torno a 5%-6% en 2023, India se proyecta como una de las economías más dinámicas del mundo.

A este dinamismo económico, se suma el crecimiento de la población joven, con una edad mediana de 28 años, y de la clase media, que aspira a una mejor calidad de vida y que busca productos saludables y premium. Estos factores representan una oportunidad para que los exportadores de alimentos chilenos.

El Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre India y Chile, vigente desde 2007, ha sido un pilar fundamental para las exportaciones chilenas, al incluir reducciones arancelarias para frutas frescas y secas, productos químicos, plásticos, papel y cartón, pescados y mariscos, cobre y sus derivados, madera, y productos farmacéuticos.

De hecho, las exportaciones no cobre y no litio desde Chile hacia India aumentaron en 732% desde 2007 a 2023, pasando de US$ 68 millones a US$ 566 millones, según cifras de ProChile.

La ampliación del AAP en 2017 aumentó a 1.110 productos chilenos con preferencia arancelaria, lo que permitió un crecimiento de 175% de las exportaciones no cobre y no litio entre 2007 y 2023.

No obstante su potencial, las exportaciones chilenas a India aún enfrentan barreras arancelarias y estrictas y complejas estructuras regulatorias para su ingreso y comercialización, así como desafíos logísticos en las cadenas de frío e infraestructura, extensos servicios navieros, que pueden alcanzar 60 días como consecuencia de rutas no directas, a diferencia de China que tiene una ruta directa de 30 días.

De ahí la importancia en la próxima misión público-privada que liderará el canciller, Alberto van Klaveren, a fines de agosto, la más alta autoridad que ha viajado a India en los últimos doce años.

Existe gran expectativa en torno a los logros que se puedan generar en este viaje de cuatro días y que contempla visitas a las principales ciudades de India como Nueva Delhi y Mumbai.

La comitiva a India, además del ministro de Relaciones Exteriores, la integran el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el director general de ProChile, Ignacio Fernández y los principales gremios y empresas exportadoras.

Actualmente, ProChile tiene oficinas en Nueva Delhi y Mumbai, y a través de un informe explicó que, en el primer semestre de 2024, India se posicionó como el 11° mercado de destino de las exportaciones chilenas no cobre y no litio de Chile, con envíos por US$ 327 millones, esto es, un 52,2% más que el mismo periodo de 2023.

India, aseguraron, es uno de los mercados con mayor crecimiento en las exportaciones en este primer semestre y el único país asiático, dentro de los primeros cinco de esa región que tiene cifras positivas de crecimiento.

“Vemos a este país, que va camino a convertirse en 2027 en la tercera economía mundial, con una clase media de más de 400 millones de personas, como un mercado que posee múltiples oportunidades para los exportadores chilenos. Allí estamos trabajando para fortalecer el reconocimiento de Chile como un socio confiable, con productos y servicios de alta calidad y un partner estratégico para los desafíos futuros, en áreas como la transición energética”, explicó el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

En 2023, las exportaciones totales de Chile a India fueron de US$ 1.358 millones. De ese total, un 58% fueron exportaciones de cobre y 42% de bienes y servicios no cobre–no litio (US$ 556 millones). De esos, el 30% (cerca de US$170 millones) correspondió a alimentos tales como: nueces, kiwis frescos, manzanas frescas, cerezas frescas, peras frescas, uvas frescas, arándanos (frescos y congelados), ciruelas deshidratas, salmón y trucha y vinos.

Las oportunidades para alimentos chilenos

Manzanas y Kiwis son las frutas frescas estrella que hoy se exportan a India. Ello, pese a los altos aranceles 16% (kiwi), 50% (manzanas), 33% (peras), con la excepción de las cerezas (0%) que deben enfrentar desafíos logísticos.

Según explicaron desde el gremio Frutas de Chile, entre las ventajas competitivas de la fruta chilena está su calidad premium y la contra estación con países del hemisferio norte. “En los últimos cinco años, India ha tenido un desarrollo con altas tasas de crecimiento, que ha mejorado su capacidad logística interna y su cadena de frío, inexistente hace diez años”, dijo el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.

Agregó que el aumento de las exportaciones es el resultado de un cambio sobre cómo el Estado de Chile y el sector privado ven a la India, con acciones concretas y contundentes para incrementar el comercio bilateral y convertir a ese país en un socio comercial relevante.

Sobre el consumidor indio explicó que “el incremento de las personas a la clase media es algo que está cambiando el consumo, que opta por alimentos saludables y nosotros llegamos con nuestra oferta tomando en consideración todos los elementos culturales”.

Las nueces chilenas, que entraron por primera vez en 2018 con 7 mil toneladas, llegaron a 50.695 toneladas el año pasado, y son el principal producto no cobre exportado a India, pese a tener un arancel de 100%.

El presidente de ChileNut, Juan Esteban Rodríguez, explicó que es clave la temporada de festividades que empieza en agosto, siendo el "Diwali" la más importante y donde se regala una canasta de nueces. “El principal atributo de la nuez chilena es su calidad. Además, al ser la población mayoritariamente vegetariana, la ve como un alimento completo y nutricional”.

Rodríguez aseguró que aún queda mucho por hacer en India, pero en estos tres años de campaña comercial han logrado pasar de no tener ninguna presencia en un mercado dominado por la nuez de California, a ser los principales proveedores del país. Hoy, la nuez chilena está en todos los mercados mayoristas y supermercados, así como en la venta online.

Los vinos chilenos no tienen gran presencia aun, pero Chile Wines hace un buen tiempo que tiene puestos sus ojos en este país, pensando en cuál es la mejor estrategia y cómo abordarlo. Así lo confirmó su directora comercial, Angélica Valenzuela, quien viaja a India al menos una vez al año.

Al igual que el resto de las asociaciones, el foco está en los centros urbanos, y la apuesta es a la generación joven, el cambio en la alimentación, el acceso a la clase media, y el deseo de incorporar vino a la mesa, como parte de un consumo con beneficios para la salud y como alternativa al whisky. Actualmente, los vinos se consumen mayoritariamente en los restaurantes, por lo que el desafío es integrarlo al consumo doméstico.

El vino tiene un arancel de 150%, por lo que el gremio ha propuesto tomar en consideración el acuerdo de India con Australia, el principal exportador de vino a India. “Si el objetivo es equiparar las condiciones que India ha otorgado a Australia, la desgravación arancelaria que se le otorgue a Chile debiera acoplarse a la vigente con ese país y contemplar rebajas arancelarias a partir de vinos de exportación de US$ 60 por caja, es decir, US$ 5 por botella”, indicó Valenzuela.

Las carnes chilenas aún no están habilitadas para ingresar al mercado indio, aunque esperan que esto se resuelva a fines de este año para el cerdo a fines. Mientras que el pollo sería en 2025, pese a los aranceles de hasta 100% que deben enfrentar.

No obstante ser un mercado vegetariano o vegano, el presidente de Chile Carne, Juan Carlos Domínguez, señaló que las exportaciones estarían enfocadas a nichos, como el sector turismo, restaurantes y hoteles.

“La gran ventaja que tenemos sobre nuestros competidores es la condición sanitaria. Nosotros, por estar tan lejos y protegidos por la cordillera, estamos libres de enfermedades. Hemos visto que a medida que van cambiando las nuevas generaciones, el consumo de pollo, ha ido aumentando. Ello, junto con el aumento del ingreso per cápita, debería generar una mayor demanda por la proteína natural. Son oportunidades que queremos aprovechar”, aseguró Domínguez.

