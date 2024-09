LyD advierte riesgo de que gasto público pueda crecer más de 6% en 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un amplio espacio para el crecimiento del gasto estimó el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) para el próximo, por lo que instó a la prudencia y recomponer los ahorros fiscales. En un reciente informe, la economista senior del centro de estudios, Macarena García, calculó que, de acuerdo con las restricciones que impone la regla fiscal dual -que fija una meta de balance estructural y una de deuda pública- en 2025 el gasto podría crecer más de 6%. Sin embargo, el documento añade que lo “conveniente es un crecimiento del gasto público sustancialmente más moderado”, considerando que el crecimiento tendencial para los próximos años será inferior al 2%.

Aunque el Gobierno anunció un recorte de los gastos para este año por US$ 850 millones por menores ingresos, el déficit fiscal estructural previsto es de 2,2% del PIB y aún supera la meta de 1,9% del PIB. Por ello, Hacienda adelantó otro ajuste de gasto, que LyD estima que debería ser de unos US$ 1.000 millones para cumplir la meta. Con ambos recortes, el gasto solo crecería en torno a 1,5% en 2024 y no el 3,5% inicial, bajando la base de comparación para el próximo año.

A su vez, para el 2025, la última proyección de la Dipres considera un crecimiento del gasto de 2,4% compatible con la meta. Sin embargo, esa estimación consideraba solo el primer ajuste fiscal de este año, y no contempla el segundo recorte anunciado, ni la nueva estimación de los parámetros de PIB no minero tendencial y precio de referencia del cobre.

El comité consultivo del cobre subió el precio de referencia del metal para el Presupuesto 2025 de US$ 3,86 a US$ 4,09 la libra y, según los cálculos de LyD, ese incremento permite llevar el crecimiento del gasto público a 3,5%. Y si además se considera el ajuste faltante en 2024 por US$ 1.000 millones, el gasto podría expandirse sobre 5% en 2025.

Adicionalmente, en el centro de estudios apuntaron al esfuerzo de Hacienda por aprobar en el Congreso el proyecto de cumplimiento tributario, que estima recaudaría en torno a 0,5% del PIB el primer año de vigencia. Si se aprueba, ello daría espacio para que el gasto público creciera más de 6% el próximo año.

Pese a todo, en LyD califican de “riesgosa” una expansión fiscal de esa magnitud, porque, en su opinión, nada asegura la reducción de la evasión y mayor recaudación del proyecto tributario. Por ello, Macarena García señaló que “para contar con una política fiscal adecuada en tiempo, monto y a bajo costo en caso de una crisis, es necesario que el Estado vuelva a acumular recursos financieros a través del ahorro”. Al primer semestre de este año, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cerró con un saldo equivalente a 1,3% del PIB, mientras que el FMI recomienda ahorrar recursos por 5% a 7% del Producto.