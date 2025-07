Sura Investments pasa a liderar negocio de Fondos Mutuos APV y va por los seguros con ahorro

A dos años de que Grupo Sura reorganizara sus filiales y consolidara su marca Sura Investments —filial que reúne las áreas de asesoría a altos patrimonios (wealth management), soluciones para colaboradores de empresas (corporate solutions) y estrategias de inversión (investments management)—, la firma ya saca cuentas alegres.

En 2023 la compañía cerró con cifras azules y en 2024 sus activos administrados crecieron un 20%, superando los US$ 20.600 millones, anotando un resultado operativo por US$ 5,2 millones. Para este año proyectan crecer un 20% en activos administrados y triplicar la última línea.

Con presencia en México, Colombia, Perú y Chile, hoy el negocio dedicado a la asesoría de altos patrimonios es uno de los pilares de la estrategia de la firma. Liderado por el uruguayo Gerardo Ameigenda desde hace un año, el ejecutivo tomó las riendas del área tras desempeñarse como director ejecutivo de la división de investments management y ser country head de Uruguay.

Liderando la estrategia ahora desde el país azteca, el ejecutivo detalló que el negocio de wealth management representa el 41% de los activos de Sura Investments y “es uno de los principales aportantes” a la facturación de la firma. Dentro del negocio que lidera, Chile se ha convertido en el país estrella.

La oficina local concentra



US$ 5.300 millones de los US$ 9.200 millones que administra esta división, el equivalente al 58%. Hacia adelante, el dominio del país solo se iría incrementando. De los US$ 5.800 millones que buscan crecer en los próximos cinco años a nivel consolidado, más de la mitad vendrá del mercado local: “A 2030 proyectamos sumar en Chile entre US$ 3 mil millones y US$ 3,5 mil millones”. De cumplirse el plan, la firma administraría alrededor de US$ 9 mil millones en el país, y US$ 15 mil millones en todo el negocio wealth.

La razón de la apuesta por Chile es que “tiene muchas más oportunidades y es posible mantener estrategias de crecimiento de doble dígito en el largo plazo”. Según las estimaciones internas de Sura, actualmente el negocio de alto patrimonio cuenta con un 2,5% de participación de mercado en Chile, cifra que se duplicaría al final del quinquenio.

Por ahora, el comienzo ha sido positivo. Durante el primer semestre de 2025, el negocio liderado por Ameigenda reportó un crecimiento del 15%. “Comenzamos muy bien”, revela. Asimismo, detalla que del 20% que crecieron en 2024, “aproximadamente la mitad se debe a los buenos rendimientos de la cartera y la otra a captación de nuevos flujos”. Una tendencia que debería mantenerse en el largo plazo.

La estrategia nacional

Para cumplir las proyecciones, el CEO ha trazado una estrategia en Chile con foco en tres puntos: cerrar 2025 como el wealth manager con mayor participación de mercado en Fondos Mutuos APV, pasar a liderar el negocio de seguros de vida con ahorro y crecer por sobre el mercado.

El primero ya lo lograron. La firma se acaba de convertir “en el principal del segmento y el quinto si se incluye la banca” en el mercado de fondos mutuos bajo el régimen APV, con una participación del 20%. “El mercado creció 7% en fondos mutuos y nosotros lo hicimos en 7,8%, y eso nos ha permitido descontar esa brecha”, apunta Ameigenda.

El logro representa un hito para la compañía no solo por liderar el ranking, sino también porque refleja el éxito en una de las principales batallas de la industria: captar los flujos que están saliendo de los depósitos a plazo.

Estos instrumentos de inversión experimentaron un auge durante el ciclo de alza de tasas, entre 2021 y 2023, “llegando a duplicarse”. Ahora, con la baja de tasas, los flujos van de salida, aunque la industria aún retiene US$ 31 mil millones. Quien logre captar esos montos será el ganador.

Durante los últimos dos años, de los US$ 3 mil millones totales que han salido, Sura Investments ha sido el actor no bancario que más activos ha capturado en el segmento de wealth management. “Estimamos que hemos capturado alrededor del 50% del flujo no bancario”, señala.

Respecto a los productos de seguro con ahorro de vida, la meta es la misma. “Apuntamos a cerrar el año como líderes en el mundo de seguros de vida con ahorro. Ahora estamos segundos, con el 17% del mercado”, comenta. Para cumplir el objetivo, Sura Investments deberá superar a Consorcio, que hoy cuenta con el 18%.

El modelo chileno

La estrategia se enmarca en el plan regional de Sura Investments. La firma definió para Colombia un plan de crecimiento del 30%, en México busca ampliar su oferta con más de 30 fondos propios, y en Perú espera alcanzar el 10% de participación de mercado.

Dentro de ese mapa, el modelo chileno juega un papel clave. “Es una referencia que queremos seguir potenciando (...) Ha sido la plataforma guía de evolución”.

La compañía viene desarrollando el negocio en el país hace más de 15 años, con líneas de negocio que han ido creciendo permitiendo cubrir todas las necesidades del inversionista de alto patrimonio. Chile ha podido desarrollar una compañía de seguros, una administradora general de fondos, corredora de bolsa, entre otros. “Es de los primeros países que avanzó hacia esa oferta completa en lo que es Sura Investments”.

El ejecutivo detalla que “el objetivo es entregar un modelo de asesoría patrimonial integral, que no solo incluya el portafolio de inversión, sino también la asesoría tributaria, de retiro y sucesión”.

Para replicar el modelo chileno en otros países, están implementando un modelo operacional regional transversal, enfocado en la asesoría integral a clientes. “La asesoría es nuestro diferenciador y es donde queremos potenciar (...) En cada país tenemos desarrollos diferentes, pero intentamos ir cerrando hacia un modelo único, y eso nos lleva a la asesoría”, explica.