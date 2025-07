Bolsa chilena abre al alza y Wall Street se estabiliza mientras agentes evalúan el nuevo escenario de la guerra comercial

La bolsa de Estados Unidos abrió con leves variaciones mixtas y la plaza chilena recuperaba terreno este martes, en el día después de las cartas arancelarias publicadas por el presidente Donald Trump, y con la incógnita de lo que vendría antes del plazo efectivo del 1 de agosto para la imposición de los gravámenes.

El Nasdaq subía 0,2%, el S&P 500 operaba plano y el Dow Jones bajaba 0,2% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York, que ayer cerró con pérdidas tras los anuncios arancelarios.

A nivel local, donde también la sesión del lunes terminó a la baja, el S&P IPSA repuntaba 0,3% hasta los 8.279,16 puntos, con impulso de SQM-B (1,6%) y Falabella (0,9%). El IPC de junio cayó 0,4% mensual, estimulando las apuestas a próximos recortes del Banco Central.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 operaba plano, al igual que el FTSE 100 de Londres. Al cierre de las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés subió 0,26%, el Hang Seng hongkonés avanzbó 1,09% y el CSI 300 de China continental aumentó 0,84%.

Tiempo para negociar

La estrategia que hoy vuelve a sonar fuerte en el mercado es la del TACO trading (en referencia a la expresión "Trump Always Chickens Out", que quiere decir "Trump siempre se acobarda"). En simple, es una apuesta a que el mandatario no cumplirá con sus amenazas.

"Si bien se anunciaron nuevos gravámenes para 14 socios comerciales, la noticia de una pausa hasta el 1 de agosto para permitir nuevas negociaciones se recibió positivamente. Esto elimina el borde del precipicio inmediato creado por una fecha límite del 9 de julio y el presidente estadounidense Trump ha indicado que incluso esta nueva fecha no está grabada en piedra", dijo el analista de inversiones de AJ Bell, Dan Coatsworth.

"Por otro lado, esto no hace sino aumentar la incertidumbre, ya que es probable que los mercados pasen las próximas tres semanas tratando de adivinar el resultado final. Si los aranceles son una estrategia de negociación, parece que pueden ser una estrategia rodante, con constantes trueques y una política comercial utilizada al servicio de los objetivos de la política exterior estadounidense", elaboró.