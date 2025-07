Los precios del petróleo más probables a tres y seis meses

Uno de los mercados más volátiles, el petróleo, es también uno de los más determinantes por las implicaciones que tiene sobre el crecimiento económico, la inflación y los tipos de interés.

Su protagonismo se multiplicó a comienzos de la semana pasada, cuando a raíz de las alertas geopolíticas en Irán enlazó dos jornadas con subidas y caídas de dobles dígitos. El barril de Brent se disparó el lunes post ataque de Estados Unidos por encima de los US$ 80, antes de desinflarse apenas 24 horas después hasta los US$ 66.

Los bandazos en el petróleo emergen como posible factor de desestabilización para las carteras de los inversionistas. En cambio, lejos de contribuir a la inestabilidad, en los próximos meses podría favorecer una mayor tregua en el conjunto de los mercados financieros. Así lo sugiere Goldman Sachs a partir del análisis pormenorizado de las posiciones de los futuros y derivados sobre el precio del petróleo.

A tres meses

A tres meses vista, el análisis de Goldman Sachs detalla que los mercados de opciones otorgan un 60% de probabilidad a precios del barril de brent en el nivel de los US$ 60, sin grandes cambios respecto a su cotización actual.

El siguiente escenario más factible, con un 28% de probabilidad, sería una moderada subida de las cotizaciones del petróleo en los próximos tres meses, hasta superar el nivel de los US$ 70.

A seis meses

A seis meses vista, el análisis de Goldman Sachs también baraja un comportamiento mayoritariamente estable en el precio del petróleo.

El resultado más probable para diciembre de 2025 es que los precios se mantengan en el nivel de los

US$ 60 el barril, aunque este escenario limita al 35% su probabilidad.

El posicionamiento de los mercados de futuros y opciones prácticamente equilibra las opciones de caídas y subidas justo por encima de los US$ 60. Las probabilidades se sitúan por encima del 20% tanto para caídas a niveles de US$ 50 como para subidas por encima del umbral de los US$ 70.

Los mercados de derivados reflejan opciones muy remotas de incrementos del petróleo a precios que podrían poner en alerta a los mercados. Según las estimaciones de Goldman Sachs, la probabilidad se reduce al 4% para escenarios de un barril de Brent por encima de los US$ 90. Solo unas semanas atrás, destaca la entidad, la posibilidad de que el petróleo se disparase por encima de US$ 90 se había elevado hasta el 15%.

El menor grado de alerta geopolítica resulta clave en este menor riesgo de presiones muy alcistas en el precio del petróleo.

Según concluyen los analistas de Goldman Sachs, "en general, la fuerte caída de la prima de riesgo geopolítico probablemente refleja las recientes experiencias de los operadores con importantes shocks geopolíticos sin interrupciones significativas del suministro de petróleo, la respuesta moderada de Irán, los fuertes incentivos económicos de Estados Unidos y China para evitar grandes interrupciones del suministro de petróleo y la reticencia de muchos inversionistas a posicionarse para un alza de precios dada la transición prevista hacia grandes acumulaciones de inventarios a partir del septiembre".