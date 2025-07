Ingresa reforma tributaria que rechaza la oposición

2. Por otro lado, el polémico proyecto que restringe el uso de la UF, impidiendo su utilización para el pago de servicios en salud, educación, arriendo y, originalmente, créditos hipotecarios, inició su discusión particular. En ese contexto, uno de sus autores, el diputado socialista Daniel Manouchehri, anunció esta semana que, con el fin de alcanzar acuerdos para su aprobación, la iniciativa solo obligará en contratos de corto plazo, como los citados, y no de largo plazo, como es el caso de los créditos hipotecarios.3. En un aspecto más político, la Comisión de Constitución también aprobó en general el proyecto de reforma política patrocinado por un grupo transversal de senadores, que está en su segundo trámite en la Cámara y que, desde todos los sectores, coinciden en que es necesario para generar acuerdos en el Congreso y generar certezas. No obstante, la aprobación del proyecto fue bastante justa —siete a favor y seis en contra—, porque no concita el respaldo unánime del oficialismo y de sectores independientes que podrían resultar perjudicados con el umbral del 5% para obtener representación en el Congreso.