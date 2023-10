ChileCompra supera ciberataque y regulariza operaciones en septiembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La directora de ChileCompra, Verónica Valle, informó a la comisión de Economía del Senado la situación generada por el ciberataque que afectó por cuatro días a Mercado Público y que ya se comenzó a normalizar, lo que ha implicado recuperar los niveles anuales de operaciones.

En trato directo, una vez restablecido el sistema, se han transado US$ 102 millones, lo que representa un 19% del total transado en el periodo (19 al 29 de septiembre).

“Esta cifra está dos puntos porcentuales por debajo del resultado obtenido por dicho procedimiento de compra en todo el año 2022, lo que implica que no ha existido un aumento significativo en el uso de esta modalidad de compra producto de la contingencia durante este periodo”, afirmó.

“La gente no dejó de comprar, la postergó o compró algo pequeño en los días que estuvimos abajo”, dijo la directora de ChileCompra.

Indicó que a pesar de la contingencia, las transacciones de septiembre de 2023 está en niveles regulares en términos monetario respecto a igual periodo de años anteriores. En septiembre de 2021 hubo 141.974 órdenes de compra por US$ 881 millones; mientras en igual mes de 2022 hubo 154.959 órdenes de compra por US$ 800 millones y ahora 130 mil órdenes de compra por US$ 978 millones.

Cifras y medidas

Respecto a la regularización de los procesos de compra entre el 19 y 29 de septiembre se han emitido, en el sitio de contingencia de Mercado Público, un total de 68.165 órdenes de compra por un monto de US$ 537,4 millones. Valle indicó que “la gente no dejó de comprar, la postergó o compró algo pequeño en los días que estuvimos abajo”.

Salvo los primeros dos días, se ha alcanzado cifras similares a las existentes previo a la situación de emergencia (aproximadamente US$ 60 millones diarios).

Entre las medidas adoptadas por ChileCompra se denunció lo ocurrido a la fiscalía Regional Centro Norte, se puso en antecedentes al CDE, y se inició un proceso sancionatorio a la empresa IFX, en el marco del contrato, a fin de que remita sus descargos en relación a la indisponibilidad del sistema. Incluso, se podrían establecer multa, cobro de garantía o término anticipado de contrato.

Además, se acordó instruir un sumario administrativo a fin de aclarar los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de ChileCompra.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, también estuvo en la comisión y señaló que “en términos económicos por órdenes de compra y montos transados, no hay diferencia; no vemos que haya habido una gran afectación y tuvimos la suerte de que en esos cuatro días feriados (Fiestas Patrias) el equipo de ChileCompra logró levantar la plataforma”.

Agregó que “tenemos conciencia de lo que significa tener este tipo de servicios externalizados y esto nos da una oportunidad con este ataque” de analizar lo ocurrido y hacer los cambios que correspondan.