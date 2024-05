Cómo hacer crecer la economía creativa desde la equidad de género

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La igualdad de género es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. Está comprobado que la subutilización de las mujeres en la fuerza laboral causa importantes pérdidas a nivel económico. En ese sentido, se estima que la paridad de género podría tener un impacto en la actividad económica global de 7 billones de dólares, dado el aumento que habría en el número de personas ocupadas, con un mayor número de mujeres en roles directivos, gerenciales y productivos. Sin embargo, el cumplimiento de dichos objetivos ha ido tan lento que hoy se necesitan 132 años para alcanzar la plena paridad. A nivel mundial, sólo el 23% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres.



En mi carrera he constatado la importancia de trabajar en equipos diversos e inclusivos. Dirigí los programas de Valora por 14 años y -durante ese período- hicimos crecer al doble el Effie en Chile, en tamaño, valor y relevancia, convirtiéndolo en un referente a nivel mundial. Construimos el proyecto de competencia interuniversitario más importante del país, lanzamos el primer programa de reconocimiento de branding estratégico de la región, y abrimos programas en otros países. Todos estos resultados, no se habrían podido lograr sin el equipo diverso con que lo trabajamos.

Hace algún tiempo me contaron sobre un proyecto para transformar la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP) en la Cámara de Empresas Creativas de Chile, un colectivo más amplio, colaborativo, moderno e inclusivo, que representara a diversos sectores de la industria creativa, relevando su aporte económico como sector. Esta idea surgió hace muchos años, pero recién ahora pudo ver la luz, y fueron precisamente dos mujeres las que lograron sacar este plan adelante: Andrea Matte (presidenta en el periodo 2022-2024) y Alejandra Ferrari (directora ejecutiva). Una prueba más del impacto positivo que tiene la participación de las mujeres en la industria.



Entendiendo esta enorme oportunidad de crecimiento para la industria, es que decidí sumarme a este equipo para perseguir que la economía creativa sea cada día más sostenible y relevante en el país. Este 2024 estamos lanzando un sistema de medición y mejora de cumplimiento, fortaleciendo nuestra participación en la formación y actualización de competencias, potenciando los programas de reconocimiento y, en diciembre, llevaremos a cabo la primera Cumbre Creativa de Chile.



Por esto, desde este nuevo rol, tomé también el compromiso de hacer crecer la participación femenina en la industria creativa de Chile, promoviendo espacios de reconocimiento, visibilidad y difusión. No buscando la equidad de género per sé; sino que procurando formar, incentivar y destacar el talento femenino, abriendo espacios de participación y liderazgo que aporten valor y sumen al desarrollo de la industria creativa de nuestro país.